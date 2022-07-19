日月光投資台灣 再砸193億美元

日月光投控。（本報資料照片）

日月光集團持續加碼投資 台灣，旗下日月光半導體上周在中壢投資新台幣300億元（約44.6億美元）擴產之後，另一家封測子公司矽品18日也獲中科管理局通過進駐中科虎尾園區，預計投資新台幣975億元（約145.2億美元）。

中壢、中科兩項投資案共將投入近新台幣1300億元（約193.6億美元），顯現鞏固全球半導體封測龍頭地位的雄心。

矽品向中科虎尾園區承租4.5公頃土地興建新廠，第一期土建將於今年第4季動工，2024年竣工生產。中科管理局指出，矽品虎尾園區產能滿載後，年營業額預估可達新台幣354億元（約52.7億美元），員工人數2800人，可望帶動上下游產業磁吸效應，同步推升雲林及周邊縣市整體就業 機會與經濟成長。

矽品行政長簡坤義表示，此次公司以實際行動加碼投資台灣，展現關鍵製造技術根留台灣的決心，並將整合產、官、學、研各方能量，全力培育優秀人才。

日月光集團近年積極在台灣擴大封測業務投資，高雄與中壢新廠皆以先進封裝產能為主，瞄準5G 、高速運算、物聯網、電源管理晶片、汽車電子化等應用；矽品虎尾新廠則以增加凸塊晶圓（bumping）產能為主軸，同樣也以高階製程為主，主要看好電子產業趨勢成長確立，帶動晶圓需求大增。

法人指出，半導體應用愈來愈多且廣，帶動後段封測需求同步大增，日月光集團因而啟動大規模投資擴產，2020年先斥資新台幣260億元（約38.7億美元）投資高雄楠梓加工區第一園區，興建K13廠，以高階封裝技術為核心，發展5G和AIoT智慧工廠完整解決方案，隨後又斥資新台幣940億元（約140億美元），打造高雄楠梓第三園區，顯現日月光集團除了加速推動智慧製造進程，也投入先進製程計畫。

日月光上周啟動中壢廠第二園區興建計畫，預計投資新台幣100億元（約14.8億美元）建置廠房、新台幣200億元（約29.7億美元）擴充先進封裝產能，估2024年第3季完工，預估產值每月可達6000萬美元，屆時產能可望增加三成，旗下矽品又將進駐中科虎尾園區，投資新台幣975億元（約145.2億美元），擴廠腳步積極。