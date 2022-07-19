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亞泥中國預警 上半年獲利估減70%

記者謝柏宏／綜合報導
由於水泥產品銷量下降及煤炭成本上漲，亞泥中國今年上半年營運預期會比去年同期減少約70％。（圖：亞泥提供）
由於水泥產品銷量下降及煤炭成本上漲，亞泥中國今年上半年營運預期會比去年同期減少約70％。（圖：亞泥提供）

受到水泥產品銷量下降及煤炭成本上漲影響，亞泥持股近七成的亞泥中國控股公司18日港股發布上半年獲利預警，亞泥中國今年上半年獲利將比去年同期衰退70%。

亞泥母公司昨日表示，上半年台灣亞泥加上各子公司獲利加上獲益於美元升值，已有效彌補亞泥中國的虧損。

所以上半年整個亞泥的收益僅比去年同期微幅下滑，而且多集中在第1季，第2季已經回穩。

中國水泥市場自去年下半年起面臨政府打房，遲至今年打房力道仍未縮手，再加上今年起國際煤價上漲也牽動中國煤炭成本居高不下，整個中國水泥市場都面臨衰退。中國國家統計局資料日前公布數據，2022年上半年全中國中國累計水泥產量9.77億噸，比去年同期下降了15%，創下近11年來的新低。

早在三個月前，亞泥中國已公布，今年首季獲利人民幣1.24億元（約1847萬美元），較去年同期衰退73.5%。亞泥中國昨日再度發布獲利預警，今年上半年營運預期，將比去年同期的人民幣10.3億元（約1.5億美元）衰退約70%。

亞泥今年6月召開法說會時，對於中國水泥市況已先說明，由於煤炭價格飆漲，讓亞泥中國的成本增加，今年第1季水泥每噸毛利跌到人民幣49元，是近五年來單季低點。亞泥在法說會上指出，當地政府進行煤價調控，加上季節景氣逐漸回溫，預期下半年營運將可逐季成長。

此外，根據亞泥股東會年報指出，中國學研單位預估今年中國經濟成長率有望達到5.5%，今年安排的地方政府專項債券也達人民幣3.65兆元（約5438億美元），這對擴大地方公共建設投資相當有利，將可有效穩定水泥需求。

亞泥表示，中國因為疫情解封及持續進行的錯峰生產及減量置換政策，市場供需將漸趨平衡，下半年有機會因遞延需求出現帶動水泥量價齊漲，營運可望逐季墊高成長。

亞泥中國主要營業區域在中國湖北、江西、四川成都等地，因基建工程、房地產市場需求減少，今年上半年的銷售量也因此減少。

另外，由於疫情、俄烏戰爭，造成煤炭價格大漲，中國地區煤價飆漲，今年上半年的價格比去年同期漲了近50％，因此也造成亞泥中國今年上半年獲利的大幅衰退。

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