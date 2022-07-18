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台積電今年營收達661億美元 盈餘上衝330億美元

財經新聞組／綜合報導
台積電。（本報資料照片）
台積電。（本報資料照片）

台積電上調今年美元計價營收年增幅預估，估計可年增34%至36%，法人以此估計，台積電今年將達成年營收突破新台幣2兆元（約661億美元），年度稅前盈餘達1兆元（約330億美元）的兩大里程碑。

台積電向來不評論法人對財務預估數字。法人指出，以台積電釋出的最新財測計算，今年至年底業績逐季走揚，挑戰連續十季成長，且一路創新高。

市場原本預期，台積電年度新台幣計價營收將在2023年首度站上2兆元。隨著公司調高今年度美元計價營收增幅，在新台幣趨貶的有利因素助攻下，法人估計，台積電今年新台幣計價營收年增率將超過39%，全年營收將達2.2兆元（約727億美元），比原本預期提前一年突破2兆元大關。

獲利方面，台積電上半稅後純益達新台幣4397.6億元（約145.4億美元），每股純益16.96元。隨著產品組合優化與適度反映成本提升效益浮現，法人預估，台積電今年全年毛利率可逾57.5%，全年稅前盈餘有機會首度突破兆元大關、達新台幣1.02兆元至1.08兆元（約337億美元至357億美元），也是台灣上市櫃公司第一家達到此里程碑。

若扣除所得稅等費用，分析師預測，台積電今年稅後純益約新台幣9400億元至約9800億元（約310.9億美元至324.2億美元），惟實際數據仍待台積電於每一季法說會公布。

台積電基本面展望優於市場預期，在全球股市今年上半年跌得鼻青臉腫後，巴隆金融周刊（Barron's）在「年中圓桌論壇」中訪調的投資專家，共推薦42檔可逢低承接、或擁有長期機會的股票，台積電是唯一入選的台灣個股。

巴隆周刊訪調的十位專家對近期經濟與市場展望的看法「異常分歧」，建議的個股也相當分散，包括電信、消費、航太、數據分析及科技服務等業者。Epoch投資合夥公司分析師普利斯特建議，投資組合應傾向科技、科學及通訊類股。

普利斯特說，台積電是全球首屈一指的晶圓代工業者，客戶包括蘋果、高通及超微等產業巨擘，近來已上調今年營收年增率預估，明年未出貨訂單也很強勁，但市場太過關注智慧手機和個人電腦市場近期的疲軟態勢，忽視了長期成長機會，他認為台積電ADR的公允價值為130美元，遠高於目前的85.63美元。他也推薦T-Mobile和德意志電信。

台積電 營收 投資

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