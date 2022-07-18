鴻海鄭州廠大招工 上緊發條組裝iPhone 14新機

蘋果iPhone 14新機問世倒數計時，最大代工廠鴻海 旗下鄭州富士康iDPBG事業群指出，今年備貨高峰提前，再度祭出高額獎金招工衝刺出貨，返費（入職獎金）暴漲至最高人民幣1萬元（約1487美元），透露蘋果備貨強勁，可望帶動鴻海8月下旬業績開始動起來。

鄭州富士康iDPBG事業17日開始面試，求職者只要在職90天，有效出勤滿55天，求職者與介紹人合計返費最高可達人民幣1萬元。另外，求職者也可以選擇小時工模式，每小時工資最高人民幣28元。鄭州富士康iDPBG事業群並預告，今年備貨高峰已經提前展開，若是錯過這周，就要再等一年。

法人表示，iPhone 14系列新機當中，入門款iPhone 14第一供應商是鴻海，第二供應商是立訊；iPhone 14 Max則以和碩為第一供應商，立訊擔當第二供應商。高階款iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max，鴻海是獨家供應商。

外界普遍預估，今年蘋果備貨iPhone 14系列約9,000萬支，並未因為景氣下行而下調備貨量。

鴻海6月合併營收5,262億元、第2季合併營收1.51兆元、上半年合併營收2.91兆元，均創歷年同期新高。鴻海表示，第3季展望審慎樂觀，可望較去年同期顯著成長，並提高今年全年展望，表現將優於該公司先前預估的持平去年。

分析師認為，中國通路商普遍看好iPhone 14系列新機後市，認為需求可能會超過iPhone 13系列，主因可能是華為退出中國5G智慧手機市場之後，蘋果目前幾乎霸占整個中國高階智慧手機市場，意味中國潛在高階iPhone用戶數量有所增加。

市調機構Counterpoint Research的報告顯示，2022年第1季全球高階智慧手機（售價400美元以上）市占率排行中，蘋果再擴大領先5個百分點，以62％的壓倒性市占蟬聯榜首；三星雖繼續穩居第二，但市占較2021年同期縮減2個百分點、降至16％，換算蘋果領先三星近四倍。