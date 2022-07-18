手機保固問題擴大 小米被義大利罰325萬美元

繼印度之後，中國手機 品牌小米 於海外市場再傳觸礁。據外媒報導，小米因保固問題，遭義大利 競爭管理局（AGCM）處以320萬歐元（約325萬美元）的罰款，小米對此回應稱，已注意到義大利方面的決定，正在評估背後原因。

據華爾街日報報導，義大利競爭管理局日前稱，儘管產品尚在保固範圍，但小米會因為用戶的手機出現刮痕或輕微缺陷，而拒絕維修該手機屬於保固服務內的其他問題，從而損害消費者的權利。

因此，小米被義大利競爭管理局處以320萬歐元的罰款。小米回應稱，正在評估這一處罰背後的原因，並強調公司一直堅持合法合規經營，並遵守經營地相關法律法規。

據新浪財經報導，2020年以來，義大利競爭管理局也曾相繼以不同原因，對蘋果、亞馬遜、三星、Google等公司都開出過罰單。

這是小米今年在海外市場第二度面臨監管處罰。4月底，印度執法局指控小米非法向外國實體匯款，因此凍結其7.25億美元的銀行資產，後在小米發起訴訟下，相關資產於5月上旬解凍。

歐洲、印度都是小米積極布局的海外市場，市調機構CounterPoint數據顯示，2022年第1季，歐洲手機市場市占率前三名依序為三星（35%）、蘋果（25%）和小米（14%），三家品牌市占率總和超過七成。

國際化戰略的穩步推進，2021年小米全球化業務取得長足進步，境外市場保持強勢增長。2021年，境外市場收入人民幣1636億元（約243億美元），年增33.7%，占總收入的49.8%。除智慧手機業務外，境外互聯網及境外IoT業務也展現出強勁增長態勢。