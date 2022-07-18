車用「中國芯」 中國車企一波波投資相關晶片廠

比亞迪將自主研發自動駕駛專用晶片，預計年底試生產，顯示在各領域布局「中國芯（晶片）」，已成為中國車企的重點領域。（新華社）

中國車企比亞迪將自主研發自動駕駛專用晶片 ，預計年底試生產，顯示在各領域布局「中國芯（晶片）」，已成為中國車企的重點領域。鈦媒體統計，近三年來，中國車企已先後進行超過20筆投資 ，涉及自動駕駛、高端控制、模擬晶片等不同領域的晶片廠。

最近一次的是蘇州旗芯微電晶體，7月上旬宣布完成規模人民幣數億元的B輪和戰略輪融資，戰略投資人包括廣汽資本、翼樸資本等。

公開資訊顯示，旗芯微主要從事汽車 高端控制器晶片的研發和銷售。

今年2月，上海芯鈦也完成由上汽等車企旗下創投的規模人民幣數億元B輪融資，用於加快中國國產化車規級高端微控制器片（MCU）產品的研發和量產。

自動駕駛方面，中國自動駕駛AI晶片代表企業地平線，分別於今年6月，獲中國一汽的戰略投資；去年2月、3月獲得長城汽車、比亞迪、東風資管C輪融資。其中，比亞迪已有部分車型採用地平線的征程5晶片。

此外，比亞迪晶片領域的投資，還包括今年6月，投資汽車雷射雷達晶片廠上海韜潤電晶體，及去年7月，投資致力電源晶片的傑華特微電子等。

比亞迪在中國車企中主要的對手吉利，雖近日投資英國車商奧斯頓·馬丁計畫破局，但在晶片領域，也已於2021年和芯聚能電晶體、芯合科技合資成立廣東芯粵能電晶體，布局晶片上游製造；今年1月，投資成立智芯科技，布局新能源技術和積體電路製造、設計等。

因此，對於此次比亞迪將自主研發自動駕駛晶片，業內人士分析，隨著蔚來、小鵬汽車和理想汽車等造車新勢力建立起龐大的智慧駕駛團隊，吉利、比亞迪等傳統車企也緊抓機遇，才不至於「掉隊」。

比亞迪的半導體團隊已經成立20年，期間陸續推出IGBT晶片、車規級MCU晶片以及模擬IC晶片等產品，但一直未涉及自駕、數位座艙晶片的研發。

媒體報導，比亞迪已開始招聘相關技術團隊，預計年底達成晶片的試生產。比亞迪董事長王傳福曾說，新能源汽車的上半場是電動化，下半場是智慧化，比亞迪在智慧化領域，會像在電動化領域一樣，將所有核心技術打通，進行充分驗證。