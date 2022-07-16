外資大撤退 台幣將測30元關卡

受到外資強勁匯出影響，新台幣15日盤中即貶破29.9元的央行力守防線，即便央行出手力抗及出口商拋匯，終場仍貶值5.7分收在29.946元，寫逾兩年新低，（路透）

受到外資強勁匯出影響，新台幣15日盤中一開盤即貶破29.9元的央行 力守防線，並一路貶破29.95元、29.96元，即便央行出手力抗及出口商拋匯，也只略微收斂新台幣貶幅，終場以貶值5.7分收在29.946元，寫逾兩年新低，創2020年6月初以來最低價，連兩個交易日走貶。

受到包括央行出手調節，出口商拋匯及外資匯出三大力道拉扯下，昨日外匯總成交量爆出16.375億美元大量，外資單日至少匯出六、七億美元，新台幣貶破29.9元後，下一步恐將看是否守住30元。新台幣15日同步收周線，周貶值1.64角或0.55％。

根據央行資料，美元指數15日升值0.06％，亞幣普遍走貶，新台幣貶值0.19％，貶幅低於主要出口對手國韓元的貶值1.06％，其餘亞幣中，人民幣貶值0.26％、星元貶值0.34％，僅日圓升值0.14％。

展望未來一周，匯銀主管坦言，新台幣測試30元機率擴大，雖然預期央行會持續力守29元字頭，但台美利差擴大，以及市場預期美國將持續鷹派升息，資金仍在擴大流出，30元恐在不遠處。

此外，晶圓雙雄台積電 與聯電14日合計發出逾千億元現金股息 ，匯銀主管指出，外資也可能領到股息後直接匯出，政府海外投資基金買盤近期也沒有中斷過。

外資昨日賣超台股，在匯市加大匯出，午盤後匯出力道更強，新台幣一度貶7.6分至29.965元，出口商持續在新台幣29.9元至29.95元間拋匯，以及央行力守29.95元上方，略為收斂新台幣貶幅，新台幣終場以貶值5.7分收29.946元，創逾兩年新低價。