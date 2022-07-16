中國消費零售額 終止連3跌 汽車、石油、製品類反彈明顯

中國消費回升，內需有望拉動經濟增長。（新華社）

連續三個月負增長後，中國國家統計局15日公布，6月社會消費品零售總額年增3.1%，增速轉正，其中汽車 類、石油及製品類零售增速反彈明顯。

華爾街見聞報導，6月社會消費品零售總額人民幣3兆8742億元（約5兆7471億美元），年增3.1%，前值為下滑6.7%。其中除汽車以外的消費品零售額3兆4192億元（約5兆722萬美元），年增1.8％。

按消費類型分，6月商品零售人民幣3兆4977億元（約5兆1886億美元），年增3.9%；餐飲收入人民幣3766億元（約558.6億美元），年減4%。

中國國家統計局新聞發言人付凌暉表示，上半年受疫情 多地頻發衝擊影響，市場銷售出現下滑，特別是服務消費回落比較明顯。上半年社會消費品零售總額年減0.7%，但5月以來，隨著疫情形勢得到有效控制，促消費政策顯效，市場銷售穩步回升。

儘管消費恢復還面臨居民收入增長放緩、消費場景受限等制約因素，但付凌暉指出，消費規模擴大，消費結構升級，消費模式創新的趨勢不會改變，加上社會保障不斷完善，穩就業促消費政策持續發力，消費將保持持續恢復。

6月規模以上工業增加值增長3.9%，比5月加快，但略不及預期。

而前六月社會消費品零售總額年減0.7%、規模以上工業增加值年增3.4%、城鎮固定資產投資 年增6.1%、房地產開發投資年減5.4%。

工業方面，付凌暉提到，生產穩步恢復，疫情等外部衝擊影響逐步消退，生產運轉加快改善，對經濟支撐作用增強，產業升級發展態勢持續，有利於工業發展質量提升。

但也要看到，目前工業產銷銜接不暢問題仍然存在，部分行業企業困難較多，穩定工業經濟仍需要持續努力。下階段，要落實好各項助企紓困政策，強化物流保通保暢，打通產業鏈供應鏈堵點，支持企業創新發展，推動工業生產平穩運行。

至於投資，分領域看，基礎設施投資增長7.1%，製造業投資增長10.4%，房地產開發投資下降5.4%。付凌暉表示，穩投資力度持續加大，專項債發行和使用加快，重大項目加快推進，基礎設施投資提速，投資對穩增長的關鍵作用有望增強。