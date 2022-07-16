我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蒙大拿州公路爆嚴重車禍 至少20輛車相撞釀5死

中國爛尾樓風暴擴至25省 學者：官方20大前必「拆彈」

中國消費零售額 終止連3跌 汽車、石油、製品類反彈明顯

記者林宸誼／綜合報導
中國消費回升，內需有望拉動經濟增長。（新華社）
中國消費回升，內需有望拉動經濟增長。（新華社）

連續三個月負增長後，中國國家統計局15日公布，6月社會消費品零售總額年增3.1%，增速轉正，其中汽車類、石油及製品類零售增速反彈明顯。

華爾街見聞報導，6月社會消費品零售總額人民幣3兆8742億元（約5兆7471億美元），年增3.1%，前值為下滑6.7%。其中除汽車以外的消費品零售額3兆4192億元（約5兆722萬美元），年增1.8％。

按消費類型分，6月商品零售人民幣3兆4977億元（約5兆1886億美元），年增3.9%；餐飲收入人民幣3766億元（約558.6億美元），年減4%。

中國國家統計局新聞發言人付凌暉表示，上半年受疫情多地頻發衝擊影響，市場銷售出現下滑，特別是服務消費回落比較明顯。上半年社會消費品零售總額年減0.7%，但5月以來，隨著疫情形勢得到有效控制，促消費政策顯效，市場銷售穩步回升。

儘管消費恢復還面臨居民收入增長放緩、消費場景受限等制約因素，但付凌暉指出，消費規模擴大，消費結構升級，消費模式創新的趨勢不會改變，加上社會保障不斷完善，穩就業促消費政策持續發力，消費將保持持續恢復。

6月規模以上工業增加值增長3.9%，比5月加快，但略不及預期。

而前六月社會消費品零售總額年減0.7%、規模以上工業增加值年增3.4%、城鎮固定資產投資年增6.1%、房地產開發投資年減5.4%。

工業方面，付凌暉提到，生產穩步恢復，疫情等外部衝擊影響逐步消退，生產運轉加快改善，對經濟支撐作用增強，產業升級發展態勢持續，有利於工業發展質量提升。

但也要看到，目前工業產銷銜接不暢問題仍然存在，部分行業企業困難較多，穩定工業經濟仍需要持續努力。下階段，要落實好各項助企紓困政策，強化物流保通保暢，打通產業鏈供應鏈堵點，支持企業創新發展，推動工業生產平穩運行。

至於投資，分領域看，基礎設施投資增長7.1%，製造業投資增長10.4%，房地產開發投資下降5.4%。付凌暉表示，穩投資力度持續加大，專項債發行和使用加快，重大項目加快推進，基礎設施投資提速，投資對穩增長的關鍵作用有望增強。

投資 疫情 汽車

上一則

財經簡訊

延伸閱讀

1人擋全黨 曼欽拒挺氣候變遷法案 背後金主來自能源業

1人擋全黨 曼欽拒挺氣候變遷法案 背後金主來自能源業
抗能源危機 日重啟核電 福島核災後最大規模

抗能源危機 日重啟核電 福島核災後最大規模
WSJ：葉倫與劉鶴上周討論對俄國石油設定價格上限

WSJ：葉倫與劉鶴上周討論對俄國石油設定價格上限
美日財長會談 談俄油價上限

美日財長會談 談俄油價上限

熱門新聞

對聯準會(Fed)升息100個基點以抑制通膨上升的擔憂消退，美股上漲，道瓊工業平均指數更飆升658點。美聯社

聯準會激進升息警報解除 道指飆658點

2022-07-15 16:38
美6月CPI年增率高於預期，加深顧慮，但諾貝爾經濟學獎得主克魯曼推文表示，實際通膨情況或許正在好轉中。路透

克魯曼評美6月CPI：看似變糟 其實漸入佳境

2022-07-13 11:21
馬斯克決定中止收購推特，重挫推特股價與員工士氣，推特股價8日的延遲交易股價下跌近6%。(路透)

股價跌、士氣低…推特董事會放話：告到馬斯克成交為止

2022-07-09 22:11
股市遁入熊市之際，投資人可參考「股神」巴菲特的投資訣竅。（美聯社）

如何度過熊市？來學習「股神」巴菲特的三大致勝心法

2022-07-13 09:01
歐元區經濟陷入衰退。(路透)

幾乎1：1 歐元兌美元再創2002年底以來新低

2022-07-11 14:48
蘋果取消手機的耳機插孔，推出藍牙耳塞，開業界先河。（歐新社）

不安全、功效差 但20年來大家都高度依賴藍牙系統

2022-07-10 21:20

超人氣

更多 >
活著就為生孩子…馬斯克76歲父與35歲繼女再生娃

活著就為生孩子…馬斯克76歲父與35歲繼女再生娃
華裔女星吳恬敏曝：3年前推文遭網路霸凌 曾經自殺

華裔女星吳恬敏曝：3年前推文遭網路霸凌 曾經自殺
世說新聞╱為買車不加價 加州華女竟跑去這荒野山村

世說新聞╱為買車不加價 加州華女竟跑去這荒野山村
聯準會激進升息警報解除 道指飆658點

聯準會激進升息警報解除 道指飆658點
全國冰淇淋日 星期天免費送還有大優惠

全國冰淇淋日 星期天免費送還有大優惠