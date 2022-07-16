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比亞迪預告 上半年淨利5億美元

記者陳政錄／綜合報導
比亞迪發布業績預告，指上半年淨利最高可達人民幣36億元。 (中新社)
比亞迪發布業績預告，指上半年淨利最高可達人民幣36億元。 (中新社)

中國汽車巨頭比亞迪近日深陷減持疑雲，導致股價下挫，不過隨著比亞迪發布業績預告，指上半年淨利最高可達人民幣36億元（約5.3億美元），年增206.76%後，15日股價開出紅盤，A股、H股一度分別漲逾7%、6%，其中A股收報人民幣338.19元，單日漲幅4.7%。

據比亞迪公布業績預告顯示，2022年上半年，公司淨利為人民幣28億元至36億元（約4.1億美元至5.3億美元），年增138.59%至206.76%。

「A＋H」股上市的比亞迪14日股價率先反應，A股收漲4.23％至323元，H股收漲5.5％至港幣283元。半年來，比亞迪A股、H股分別累計上漲21.21％、5.52％。

比亞迪去年淨利僅人民幣30.45億元（約4.5億美元），觀察第1季財報，比亞迪淨利為人民幣8.08億元（約1.1億美元），代表根據預估值，比亞迪第2季淨利應為人民幣19.92億元至24.92億元（約2.9億美元至3.6億美元）。

比亞迪說明業績變動主因，上半年新能源汽車產業表現一枝獨秀，比亞迪新能源車銷量增長趨勢強勁，屢創歷史新高。

澎湃新聞報導，上半年，比亞迪新能源車累計銷量年增314.9％至64.14萬輛，不僅超越2021年全年銷量（59.4萬輛），也超越特斯拉的56.4萬輛銷量，成為上半年全球新能源車銷售冠軍。

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