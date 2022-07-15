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中國爛尾樓停貸風波 陸港銀行、地產類股全面下跌

財經新聞組╱綜合報導
中國多省市「爛尾樓」預售屋主集體停繳貸款風波發酵，陸港的銀行、地產股繼13日翻黑後，14日開盤全面下跌。圖為香港股市下跌。　 (中新社) 　
中國多省市「爛尾樓」預售屋主集體停繳貸款風波發酵，陸港的銀行、地產股繼13日翻黑後，14日開盤全面下跌。圖為香港股市下跌。　 (中新社) 　

中國多省市「爛尾樓」預售屋主集體停繳貸款風波發酵，陸港的銀行、地產股繼13日翻黑後，14日開盤全面下跌，被點名的招商銀行、平安銀行等股價跌幅最深，相關銀行急發聲明稱風險可控。

中央社綜合新浪財經、中新經緯報導，多省市爆發爛尾樓集體停貸風波，陸股中小銀行指數和銀行指數13日分別下跌2.16%和2.02%；有零售銀行之王美譽的招商銀行下跌3.56%；招商銀行港股重挫近7%。

14日開盤，陸港股雖然未受美國通膨危機影響在平盤震盪，但爛尾樓集體停貸風波繼續發酵，銀行、地產類股全面下跌。

在A股，42家上市銀行股開盤後全面翻黑，無一上漲。其中，招商銀行一度跌幅達6.33%，平安銀行跌4.87%；兩家銀行股價均創近兩年新低。地產股也走低，多支股票跌逾5%。

下午收盤，招商銀行下跌3.75%，報人民幣36.48元；平安銀行下跌4.29%，報13.37元。

港股14日開盤，銀行、地產股暴跌，招商銀行H股一度暴跌逾8%；龍湖集團跌近9%；碧桂園服務跌8%；多家中國銀行、地產股等跌超5%。下午收盤，招商銀行下跌4%，報港幣42元。

盤中，中國農業銀行、建設銀行、興業銀行相繼發佈公告，宣稱目前涉及「保交樓」風險的業務規模較小，總體風險可控。被點名的招商銀行、平安銀行至截稿仍保持緘默。

據報導，爛尾樓集體停貸衝擊較大的可能是平安銀行、招商銀行和興業銀行，因為其住房按揭（房屋抵押貸款）與開發商貸款占比較高。

報導引述中信證券指出，房市7月銷售再次走弱，說明市場復甦尚不穩固，信用風險遠未解決，也說明政策有必要加大力度，干預市場。按揭貸款利率仍有明顯的下降空間，因城施策的空間依然不小，且交付問題、信用問題、投資問題、拿地問題交織，也意味著政策有加碼的意願。

中信證券並指出，官方對流動性困難的企業更直接的支持，並進一步因城施策，下調按揭貸款利率和首付比例，化解爛尾樓保障交付，這是目前最能恢復市場信心的政策可能選項。

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