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三星暫停採購 中國供應鏈轉戰新能源

記者林宸誼／綜合報導
三星電子。（路透）
三星電子。（路透）

南韓三星電子傳出暫停採購至8月底的消息後，影響中國消費電子產業，在手機供應鏈出貨量步入調整期的情況下，拓展產品品類、拓寬終端應用領域，已成供應鏈一大趨勢變化，紛紛轉戰新能源、擴增實境（AR）。

科創板日報報導，星礦數據顯示，目前A股公司中，三星供應鏈企業包括京東方、歌爾股份、長盈精密、水晶光電、共達電聲、藍思科技、力芯微等消費電子上游知名企業，涉及顯示面板、存儲晶片、精密電子連接件、天線、攝像頭零部件、3D玻璃、電聲元件等多個領域。

主力產品是消費電子精密零組件的長盈精密相關人士證實，今年三星確有延後取貨或採購需求減少的情況，且集中在三星新款手機產品方面。

面板大廠京東方公司人士表示，以目前情況來看，受外部客觀因素影響，今年消費電子市場需求有所減少，「下半年公司會根據客戶需求進行動態生產。」

原本只做手機照相頭濾光片的水晶光電相關人士指出，儘管消費電子行業在變動，手機業務增長比較平，但今年上半年乃至全年業績變化，還要看新增業務增長的情況，而相比去年，今年在汽車電子領域的抬頭顯示（AR-HUD）、光學雷達等關鍵元器件上，產生相關新增訂單。

去年致力於新能源業務的長盈精密，已形成從電芯結構件、模組結構件到電池箱體結構件的系列產品線，其中在高壓電連接領域，去年取得某重要客戶新車型訂單。去年長盈精密新能源業務營收為人民幣11.29億元，暴增124.6%。

去年也是「元宇宙」元年，AR／VR等硬體設備出貨量增長激發相關產業鏈活力。主要為三星提供電聲元件的歌爾股份，去年得益VR虛擬實境、TWS智慧無線耳機、智慧可穿戴等智慧硬體產品及相關精密零組件需求成長，淨利潤年增50.09%。

三星 手機 供應鏈

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