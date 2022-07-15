庫存調整風暴 台積：營運仍樂觀

台積電總裁魏哲家表示，庫存調整恐將延續到明年上半年，但「非常有信心」維持領先與持續成長。（圖：台積電提供）

晶圓代工龍頭台積電 14日舉行法說會，儘管各界關注產業調整庫存，但台積電今年營運展望依然樂觀，總裁魏哲家坦言，這波庫存調整恐將延續到明年上半年，但「台積電是大家晶圓代工廠」的策略，並挾先進製程、成熟製程及特殊製程三軌並進的優勢，「非常有信心」維持領先與持續成長，在2023產業庫存調整之際估計仍將會是成長的一年。

目前半導體景氣傳出砍單雜音，魏哲家證實，因應智慧手機、個人電腦和消費終端市場需求轉弱，供應鏈已採取行動，陸續調整庫存；他強調，主要是過去兩年晶片缺貨，各家快速拉高庫存，如今面臨總體經濟逆風進行合理調整。

他認為，「需要幾個季度的時間」，才會重新平衡至較健康的水準。他預估，這波調整周期會持續到明年上半年，但仍屬於「典型周期」。

台積電董事長劉德音6月曾在股東會上提示，明年資本支出會超過400億美元，但魏哲家昨提到，由於供應商面臨疫情調度考驗，台積電今年部分資本支出會遞延到2023年實現。外界追問今年實際資本支出目標修正至多少，台積電財務長黃仁昭補充，估將接近先前目標的低檔（約400億美元），但不會影響台積既定產能規畫。

儘管各方看壞半導體景氣，但是台積電法說會仍釋出不少正面訊息，不僅第二季營運繳出亮麗成績單，第3季與今年全年展望樂觀，第3季營收 可望續創新高，並將全年成長目標上調至35%。

台積電第二季營收、毛利率 、營業利益、純益率、每股純益5大營運指標同創單季新高。第二季毛利率更高達59.1%，超越財測高標。

法人依據台積電提供的營收和毛利率預估數字，推算本季每股純益有機會挑戰大賺一個股本、全年營收將突破新台幣2兆元（約663美元）大關，每股純益將高達新台幣35元之高，以台積電14日收盤新台幣475元計算，本益比僅13.5倍，明顯超跌。