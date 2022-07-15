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上海機場業績差 上半年虧1億美元

記者林宸誼／綜合報導
上海機場14日發布今年上半年業績預虧公告，受疫情反覆衝擊，預計虧損55億，虧損超六成。記者林宸誼／攝影
上海機場14日發布今年上半年業績預虧公告，受疫情反覆衝擊，預計虧損55億，虧損超六成。記者林宸誼／攝影

上海機場14日發布今年上半年業績預虧公告，受疫情反覆衝擊，預計虧損人民幣12.9億元到12.3億元（約1.9到1.8億美元），上年同期虧損人民幣7.41億元（約1.1億美元）；虧損與上年相比擴大65.99%至74.09%。

對於業績預虧的主要原因，公告表示，新冠肺炎疫情對民航發展造成嚴重衝擊，生產經營壓力持續加大，疫情影響的深度遠超預期。

尤其今年上半年，民航業面臨前所未有的困難局面，受疫情反覆衝擊，浦東機場主要業務量低位運行，與上言相比大幅下降，本次疫情對公司經營的衝擊超出預期。此外，營運成本、攤銷成本以及新冠肺炎疫情防控支出也對公司經營產生較大壓力。

繼2020年經營收益首次出現虧損後，受疫情影響去年上海機場業績繼續承受壓力，去年上海機場營收人民幣37.28億元，年減13.38%。虧損人民幣17.11億元（約2.5億美元），上年同期為虧損人民幣12.67億元（約1.8億美元）。

今年第1季上海機場營收人民幣8.41億元（約1.2億美元），年減下降2.94%，淨虧損為人民幣5.09億元（約7582萬美元）。

上海機場副總經理王旭於5月27日的2021年度業績說明會上表示，相信一旦疫情得到有效控制，本場業務量將快速恢復。浦東機場已枕戈待旦，做好恢復運行保障的各項準備。

王旭指出，儘管業績受到衝擊，但浦東機場擁有需求強大的腹地市場、完備的國內外航線網路、一流的營運保障環境、經驗豐富的員工隊伍、強大的基地航空公司。

在免稅業務方面，董事長莘澍鈞在業績會上介紹，待疫情好轉，將與現有免稅經營商一道努力，從進一步發揮香精化妝品菸酒等品類的價格優勢、豐富精品品牌和品類、提升線上線下融合的服務優勢等方面，進一步提升浦東機場免稅零售的競爭力。

疫情 機場 營收

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