台灣大立光示警 市場需求趨悲觀

台灣股王大立光董事長林恩平14日示警，供應鏈 庫存問題有愈來愈嚴重跡象，客戶普遍對市場預期悲觀，下單量也比較少，「需求很弱」。

就大立光短期營運來看，林恩平說，受惠客戶新機種拉貨，7月拉貨動能比6月好，8月也會比7月好，下半年也有比較高規的7P（七片塑膠鏡片）、8P（八片塑膠鏡片）機種，依客戶釋單狀況，明年上半年開案機種比較多、也較難做，但客戶訂單普遍預期（forecast）仍低。

大立光昨天召開線上法說會，林恩平首度以董事長身分主持。法人追問相較今年上半年因大陸封城、長短料短缺等供應鏈挑戰，目前是否仍有瓶頸，林恩平直言，「現在是庫存比較嚴重，而且看起來好像愈來愈嚴重，因為（手機 ）賣得不好。」

大立光是iPhone鏡頭主力供應商，隨新一代iPhone將於9月亮相，外傳新機主鏡頭畫素提升，外界看好將為大立光下半年營運注入動能。

法人問及，下半年部分新機鏡頭由1,200萬提升至4,800萬畫素，對平均單價（ASP）是否有幫助？林恩平僅回應，「這是滿容易的規格。」至於本季產能利用率，約與去年同期相當。

林恩平表示，明年上半年新開案機種較多，包括較難做的可變光圈鏡頭、雙曲面鏡頭等，8P規格也很高，所有客戶都希望導入更好的鏡頭，但對市場預期悲觀，擔心賣不好。

外傳全球智慧手機庫存爆倉，大陸一線手機品牌大砍出貨目標以消化庫存，市場擔心引發價格戰對大立光不利。林恩平表示，目前我們在高階鏡頭沒有什麼太大壓力，不過，「demand（需求）很weak（弱）」。

外資對大立光營運看法不一。瑞信指出，部分客戶對高階鏡頭需求提升，包括VCM解決方案等有助大立光未來12個月營運，大立光能在規格升級中受惠，持正面看法。

不過摩根大通指出，高階鏡頭需求疲軟，加上競爭加劇，將使大立光產品單價和毛利率持續面臨壓力，車用、VR及AR等新產品貢獻比例有限，尚難以取代鏡頭業務來支撐大立光營運。

新廠進展方面，大立光三座新廠中一座將於明年下半年開出產能，林恩平表示，因疫情影響，產能開出計畫將延後至明年第3季底、第4季初才會導入機台，較今年初預期延後一季。

林恩平透露，新廠內有客戶comsign（指定交付）機台，與鏡頭整合業務相關。不計設備投資 金額，新廠整體投資金額逾200億元。

日前傳出大立光去年透過專利戰與大陸一線手機品牌廠簽訂長期供貨合約（LTA）生變，因大陸手機市況跳水，「部分客戶」未履行合約，法人昨天追問進展，林恩平表示，專利授權合約與協議，都是動態調整要看情況，同時也看客戶尊不尊重你，「我們也希望IP的影響擴大」。