中國家發改委：中國經濟下半年可望繼續保持回升勢頭

中國國務院總理李克強倡導的「夜經濟」一度沈寂，如今各地又開始積極推動，希望藉此提振內需消費。圖為武漢漢口北夜市近日景象。（新華社）

中國國家統計局15日將公布今年第2季及上半年經濟統計數據，受新冠疫情 影響，市場普遍預期第2季中國GDP年增率將降至0%至1%之間。不過，中國國家發展改革委綜合司長袁達指出，6月中國經濟已實現較快「企穩回升」，隨著穩經濟各項政策進一步落地見效，下半年可望繼續保持回升勢頭。

在國家發展改革委14日上午舉行的記者會中，袁達表示，今年以來，中國經濟發展的內外部環境更趨複雜嚴峻，需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力持續顯現，國內疫情反彈、烏克蘭 危機等超預期因素衝擊影響陡然增加，經濟運行在3月下旬到5月中旬出現波動。

但隨著高效統籌疫情防控和經濟社會發展工作有力有效推進，重點區域疫情防控取得積極成效，穩經濟政策效應逐步釋放，6月份經濟已實現較快企穩回升。

袁達指出，從產業運行看，夏糧再獲豐收，工業、服務業明顯好轉；從市場需求看，投資 、出口帶動作用明顯，居民消費持續回升；從投資先行指標看，前五個月新開工項目數年比增長26.1%，投資關鍵支撐作用進一步凸顯。

目前外貿增速已有所加快，6月以人民幣計價的進出口、出口、進口年比分別增長14.3%、22%、4.8%，增速比前一個月分別加快4.7個、6.7個、2個百分點。而隨著疫情得到有效控制，居民消費也穩步恢復。

袁達稱，面對內外部階段性、突發性因素衝擊，中國經濟在較短時間內實現企穩回升，充分說明中國經濟持續健康發展的良好態勢沒有改變，支撐高質量發展的生產要素條件沒有改變，長期向好的基本面沒有改變。隨著高效統籌疫情防控和經濟社會發展成效持續顯現，宏觀政策效應進一步釋放，下半年中國經濟可望繼續回升、運行在合理區間。

針對通膨問題，國家發展改革委價格司長萬勁松表示，今年下半年，受國際通膨高企、烏克蘭危機、新冠肺炎疫情等因素影響，中國物價運行面臨的不確定、不穩定因素仍然較多。但他強調，「我們有底氣、有信心、有能力繼續保持物價運行在合理區間，全年3%左右的CPI預期目標是可以實現的」。