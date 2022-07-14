李克強拍板…擴大內需 中國四度「補貼家電下鄉 」

中國第一輪家電下鄉由政府補貼13%。圖為2009年一名售貨員在南京高淳縣向農村消費者介紹家電下鄉指定商品。（新華社）

中國救經濟，國務院 總理李克強 13日召開國務院常務會議宣布，在全國開展家電以舊換新和家電下鄉，鼓勵有條件的地方予以資金和政策支持。

中國在2007年、2008、2009年全球金融風暴時，開展家電下鄉，由國家對農民購買空調、電腦、電器等家電產品給予13%的補貼，補貼最高上限為人民幣2000元（約297.7美元）。在全國開展家電以舊換新和鼓勵有條件的地方予以資金和政策支持。補貼資金由中央財政和地方財政共同負擔，其中，中央負擔8成，地方負擔2成。

按照2012年商務部發布的數據新聞顯示，2012年1至11月，全國（不包括山東、河南、四川、青島）家電下鄉產品銷售7492.7萬台，實現銷售額人民幣2012.5億元（約299.5億美元），按可比口徑計算，年增率分別增長22.2%和18.1%；從銷售地區看，安徽、河北、江蘇銷售額位居全國前三，合計占家電下鄉產品銷售總額的33%；從產品品類看，彩電、冰箱、空調、熱水器四類產品合計占家電下鄉產品銷售總額的80.4%。家電下鄉政策因此提振農民購買積極性，帶動農村消費力，不但發揮擴大內需，也有效消耗家電產品過剩產能。

事隔多年，疫情持續重創經濟，中國再祭家電下鄉政策，穩經濟大盤決心不言可喻。

國常會會議指出，要實施全國統一開放大市場，保障公平競爭。支持發展廢舊家電回收利用，提升信息網路、電力等基礎設施對家電消費的支撐能力。更強調，擴消費既有利於提升群眾生活水平，又能帶動就業 、投資和產業升級。要用市場化、可持續辦法擴大消費。要加快釋放綠色智能家電消費潛力。

擴大內需成為中國官方拉抬經濟增長的關鍵要務，其中穩就業、促消費是重點工作。李克強會上表示，就業是頭等民生大事，也是穩經濟大盤的重要支撐。儘管中國6月就業形勢較4、5月好轉，但穩就業依然嚴峻；另一方面會上也提到要擴大消費，特別鼓勵釋放綠色智慧家店消費潛力。

值得注意的是，會議也指出，要保障勞動者平等就業權利。嚴禁在就業上歧視新冠病毒核酸檢測陽性的康復者，如果發現此類歧視現象，發現一起、嚴肅處理一起。

就業一直是國常會的焦點議題。此前6月29日召開的國常會提及，要加大「以工代賑」實施力度，在重點工程配套設施建設中，實施一批以工代賑中央預算內投資項目，勞務報酬占中央資金比率由原規定的15%以上提高到30%以上，並督促及時足額發放報酬。商務部研究院國際市場研究所副所長白明曾通過紅星新聞指出，以工代賑相較過去補貼形式更能促進健康的經濟模式。