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人行：金融風險可控 99%銀行業資產在安全線內

記者黃雅慧／綜合報導
人行強調中國金融風險總體可控。（中新社）
人行強調中國金融風險總體可控。（中新社）

中國房企頻爆債務危機，金融風險一觸即發；疫情常態化下，今年人民幣匯率波動是否加劇？美國一再升息，大陸貨幣政策如何因應？近期是否採取降息降準？中國人民銀行13日出席中國國新辦新聞發布會，做出最新表態。

人民銀行金融穩定局局長孫天琦強調中國金融風險總體可控。

孫天琦提到中國金融風險總體可控，有99%的銀行業資產處在安全邊界內。此外，人民幣匯率雙向波動處於合理水平，至於未來是否會降準降息，人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾回應將按照中央部署，綜合考量宏觀經濟面來進行決策。

孫天琦指出，人行有效遏制了宏觀槓桿率過快上升，果斷處置高風險企業集團和高風險金融機構，全面清理整頓金融秩序，有效壓降「影子銀行」風險，金融反腐治亂力度顯著加大，同時繼續加強金融服務實體經濟的力度。

鄒瀾表示，下半年經濟運行仍然面臨較大不確定性和不穩定性，穩經濟還需艱苦努力，同時要關注通膨形勢的變化。他提及，對於超預期的挑戰與變化，人行留下充足的政策空間與工具儲備。

對於市場關注下半年是否降準降息，鄒瀾指出目前流動性保持在較合理充裕還略微偏多的水平上。他介紹，當前銀行間市場存款類機構7天回購加權平均利率在1.6%左右，低於公開市場操作利率，且今年前六個月企業貸款利率為4.32%，較去年同期下降0.31個百分點，繼續穩中有降，再創有統計以來的新低。

鄒瀾表示，未來人行將按照黨中央及國務院部署，綜合考慮經濟增長、物價形勢等基本面情況，合理搭配貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，進一步推動金融機構降低企業融資成本，為鞏固經濟恢復創造適宜的貨幣金融環境。

此前，中國許多專家分析，在通膨壓力可控、美聯準會升息周期外溢效應已過頂峰等因素作用下，下半年穩健貨幣政策將繼續加大實施力度，調控空間充足，降準降息仍有可能。

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