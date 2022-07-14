外資挺 台積市值重返12兆台幣

外資持續買超，推升台積電市值達12.2兆元台幣。（本報資料照片）

台積電 14日將舉行法說會，在國安基金決議護盤帶動市場信心13日回籠下，外資持續買超「護國神山」，提前押寶法說會行情，推升台積電市值重返台幣12兆元（約4026.6億美元）之上、達台幣12.2兆元（約4093.4億美元）。

台積電13日股價大漲逾4%、收台幣470.5元，周三ADR早盤漲逾2%。就籌碼面動向來看，外資昨日買超台積電6820張，投信買超268張，自營收 買超2851張，三大法人合計買超近萬張。外資至13日為止，已連續七個交易日買超台積電，總量逾3.8萬。

台積電法說會前，研究機構紛紛預測上季獲利表現。標普全球市場情報分析師估計，台積電第2季獲利有望年增64%，並較首季成長逾8%、達台幣2206.5億元（73.9億美元），每股純益逾台幣8.5元，創新高。

展望方面，法人預測，台積電第3季新台幣計價營收有望季增6%至8%，再寫新猷，伴隨匯率與產品組合有利因素，單季毛利率有機會挑戰57%至58%，登上新高。

以賽亞調研（Isaiah Research）最新分析預期，台積電第3季營收可望季增高個位數百分比，主要受惠於下半年穩定的晶圓產出及平均售價成長。

全年來看，以賽亞調研預測，台積電第3季先進製程投片量穩健，即便目前手機與PC市場需求疲弱，但下半年安謀（Arm）架構的運算產品，以及蘋果 新產品放量，有望彌補手機與PC需求下滑缺口。

外資券商野村證券趕在台積電法說會發表最新報告，認為台積電法說會將延續其穩健論調，但「不會有太多驚喜（non-event）」。野村認為，目前主要訂單僅在上月開始出現修正，因此台積電仍須待一段時間才能更加清楚地評估市場後市，這使得10月法說會更形重要。

儘管產業周期下行幅度仍待觀察，野村提醒可留意兩項重點，一是蘋果晶片出貨概況，二是英特爾新品進度。其中，蘋果訂單占台積電營收20%至30%，是台積電最大客戶，目前來看，蘋果訂單尚未出現變化，仍維持穩定。

台積電持續拉大與三星的領先距離，但因英特爾近年積極搶市，使得市場對於晶圓代工競爭市況仍有疑慮，惟目前英特爾在Intel 4製程處理器技術仍面臨挑戰。

野村認為，在景氣修正周期落底以前，應對半導體持謹慎態度，並指出假設庫存將修正三個季度，則預期產業下行周期將在明年上半年落底，台積電股價則可領先基本面，在今年下半年落底。