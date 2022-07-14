鋰礦巨頭港股上市 天齊首日破發

中國鋰礦巨頭、A股市值人民幣2000億元（約297.6億美元）的天齊鋰業，13日在香港 聯交所掛牌並開始上市交易，成為繼贛鋒鋰業和紫金礦業後，第三家同時在A股和港股上市的鋰業公司，也創今年港股最大規模的IPO。

不過上市首日，天齊鋰業卻破發，股價 一度跌逾11%，之後股價小幅回升，跌幅收窄，收盤價港幣82元（約10.4美元），股價平盤。

第一財經日報報導，天齊鋰業行政總裁夏浚誠，13日在港交所表示，股市是一個自由的財經交易市場，不是企業能控制，跌跌漲漲都很正常，「不要在乎股價漲漲跌跌，除了公司的基本面外，沒有什麼可以去擔心。」

一位私募投資 經理指出，首日破發的原因是多方面，有時是公司基本面表現不足以支撐現在的股價導致資金回流，有時可能是上市當天個股所在的類股大幅回調，此外整體經濟和行業景氣度下滑下消極的市場情緒也會導致出現首日破發的情況。

據公司公告，本次港股發行價格區間初步確定為港幣69元至82元，擬募資港幣134億元（約17億美元）。

就在上市前幾天（7月10日），A股上市的天齊鋰業，股價受市場面上一些「看空」聲音影響跌停。7月11日，股價漲了兩個多月的天齊鋰業開低走低，市值一天之內「蒸發」人民幣218.61億元（約32.5億美 元）。

業內認為，跌停或與曾經的私募「一哥」徐翔妻子應瑩的「每周市場點評」有關。當天應瑩公開點評稱：「天齊鋰業戴維斯雙擊已達頂峰，價格已高估。」