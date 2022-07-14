字節跳動研發晶片 大舉招聘工程師

抖音母公司字節跳動正招聘大量晶片 相關工程師，包括系統單晶片（SoC）和 Core的前端設計、模型性能分析、驗證、底層軟體和驅動研發、晶片安全。

科創板日報報導，字節晶片研發團隊已組建一年多，目前主攻方向分為伺服器晶片、AI 晶片以及視訊雲晶片三大類。

其中，伺服器芯片團隊的負責人為北美高通的資深芯片人士盧山，此外字節也從華為海思、安謀吸納了不少人員，有知情人士表示，這或是為伺服器Arm晶片、AI晶片的流片做準備。

目前，「造芯」已經成為百度 、阿里、騰訊等互聯網大廠的潮流。

今年6月，阿里雲為新型雲數據中心設計的專用處理器CIPU，表示未來將替代CPU 成為雲時代的處理核心。

阿里雲先前還發布自研的通用Arm服務器芯片倚天710以及AI推理專用芯片含光。其中，倚天710已在阿里雲數據中心內部規模化部署。今年4月，基於倚天710的公共雲ECS實例上線邀測。

此外，騰訊也在去年首次公開了在自研芯片方面的動作，發布了AI 推理晶片「紫霄」，用於視訊處理晶片的滄海以及面向高性能網路的玄靈晶片。

百度則推出了雲端AI通用晶片崑崙，並成立了獨立新公司「崑崙芯科技」，並於去年3月完成了一輪融資，投後估值約人民幣130億元，由CPE源峰領投，IDG資本、君聯資本、元禾璞華跟投。有消息稱，百度崑崙近期正尋求在新一輪融資中融資人民幣20億元。

某晶片行業投資人指出，大廠紛紛自建晶片設計團隊的原因主要有三個方面，一是保證產業鏈安全供應；二是降低成本，提升差異化性能；三是自主創新意識。