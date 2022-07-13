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中國電動公交車 熱銷南韓、市占率高達44%

記者黃雅慧／綜合報導
中國在韓國電動車市場份額急遽上升，韓系品牌車在中國市場正下降。（本報資料照片）
中國在韓國電動車市場份額急遽上升，韓系品牌車在中國市場正下降。（本報資料照片）

「中國製造」已經占據南韓電動公交車市場半壁江山。據韓媒「東亞日報」報導，今年1至5月，中國電動巴士在南韓市場占有率高達44%。南韓一家汽車製造商業者指出，「中國製造占據南韓電動公交車市場半壁江山的時代即將到來。」

報導指出，今年前五個月，南韓共售出757輛電動大巴，其中331輛為中國製造。在2021年註冊的1276輛電動公交車中，有424輛是中國製造。

中國電動公交車挾著性價比優勢，有望持續提高在南韓市場份額。報導提及，南韓現代汽車的電動大巴「Electricity」每輛售價約3.8億韓元（約29.8萬美元），而中國電動大巴價格至少便宜25%。再加上南韓官方的新能源車輛補貼，採購一輛中國製電動大巴不到1億韓元（約8.2萬美元）。此外，中國產品的舒適性與安全性都在提升。

另一方面，南韓國內大型公交運輸企業正通過直接進口方式引進中國電動公交車。比如南韓排名第一的大巴運輸公司「KD運輸集團」今年初創建一家名為「EM Korea」的子公司，通過該公司進口中國恆天集團生產的大型電動巴士，光今年4月便進口40輛；據韓媒「朝鮮日報」報導，在中國電動車市場銷量超越特斯拉的電動車「宏光MINI EV」也正以海外直購的方式進入南韓市場

不過，相較於中國在南韓電動車市場份額急遽上升，韓系品牌車在中國市場正下降。中國中汽協公開數據顯示，2019年到2021年，中國汽車市場上的韓系品牌占比從4.7%下降到2.4%。截至2022年1月，韓系車在中國市場份額已不足2%。

而據南韓聯合新聞報導，南韓汽車產業協會數據顯示，2022年1至3月，韓系品牌汽車在中國市場的銷量為9.4萬輛，年減39.3%。市場分析認為，導致銷售嚴重不振的原因在於，以電動汽車為代表的「新能源汽車」的投放延遲。

今年2月，調研機構「Canalys」發布2021年全球電動汽車市場分析情況。數據顯示，去年全球電動車銷量為650萬台，占乘用車銷量的9%，年增109%。在各大市場中，中國電動車銷量達320萬台，占全球銷量的50%；歐洲市場緊隨在後，達到230萬台，占比35%。

南韓 汽車 電動車

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