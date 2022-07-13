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巴菲特傳出清持股 比亞迪大跌11%

記者林茂仁／綜合報導

市場傳出股神巴菲特有意出清比亞迪持股，導致比亞迪股價大跌11%，專家分析，巴菲特可能準備出清持股，也可能是借券給對沖基金來放空，此前騰訊及美團的大股東要出售股票前也有類似的動作。

新浪財經報導，港交所中央結算系統（CCASS）公開資料顯示，比亞迪股份2.25億股在11日轉讓給花旗銀行，由於巴菲特持股比亞迪剛好也是2.25億股，持股比率7.73%，位居第四大股東，市場紛紛猜測巴菲特要出清比亞迪。比亞迪港股12日大跌11.9%，收在港幣270.2元，比亞迪A股下跌4.7%，收在人民幣309元。

比亞迪回應巴菲特出清持股一事表示，大股東減持需進行權益申報，查閱香港聯交所權益披露平台，未顯示減持資訊。

東北證券分析，巴菲特持有的是有記名的實體股票，實體股票要變成電子股票，就要先透過花旗、摩根士丹利等券商，這些券商都有一個CCASS帳戶。

香港券商人士表示，巴菲特應該是在部署中，因為轉倉給證券行才能交易，無論未來是賣股還是放空都要先從實體股票轉為電子股票，否則無法交易，如果沒有行動，為何要轉倉？因為轉倉需要時間，需要成本。

具體來說，因為實體股票有登記股東名字，是無法交易的，散戶一般持有的都是電子股票，可以隨時交易，但大股東的股票都有名字，稱之為實體股票，是不能進行交易的。如果想賣股，就要將實體股票存入證券行，例如花旗、華泰等，換成電子股票。

如果巴菲特想一直持有，可以一直拿著實體股票，而此次換成電子股票，應該是要有所行動。

最有名的案例就是騰訊大股東Prosus賣股案，2021年3月22日，大摩持有騰訊股票突然大增1.92億股，顯示騰訊大股東將1.92億股轉入到大摩，直到同年4月8日，騰訊大股東Prosus才宣布出售1.92億股騰訊股票，出售完成後，Prosus持股從30.9%降至28.9%。

股票 巴菲特 證券

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