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台灣防疫險理賠金額 超過200億台幣

記者紀佳妘、廖珮君／綜合報導

台灣金管會12日公布統計，今年截至7月11日，12家產險累計承保444.9萬件防疫險，理賠金額突破新台幣200億元（約6.6億美元），達205.6億元（約6.8億美元），短短一周理賠金額暴增新台幣56.2億元（約6.8億美元），創下今年以來單周最高理賠金額。

因應防疫保單對產險業財務衝擊，已有八家產險業者獲金管會核准動用新台幣99.4億元（約1.8億美元）特別準備金。

目前防疫保單理賠率已達12.8%，逼近產險業預估的15％，損失率已達498％，成為史上損失率最高險種。

金管會指出，截至7月11日，台灣共有四家產險、二家壽險銷售八張疫苗保險商品，其中三張為壽險、五張為產險業銷售的疫苗險。目前市面上已買不到防疫險。

統計指出，一般法定傳染病防疫險承保件數達444.9萬件，保費收入達新台幣41.3億元（約1.3億美元），理賠件數達57.1萬件，理賠金額增至新台幣205.65億元（約6.8億美元）；今年防疫保單累計理賠金額為所收保費的4.97倍。

相較截至7月4日統計，防疫險理賠件數短短一周增加了14.7萬件，理賠金額也暴增新台幣56.2億元（約1.8億美元），相當於一天理賠新台幣8億元（約2652萬美元）。

在疫苗險部分，今年截至7月11日，承保件數達222萬件、保費收入新台幣9.3億元（約3083萬美元），理賠件數達8萬件，理賠金額也成長至新台幣35億元（約1.1億美元），由此可見，今年疫苗險累計理賠金額也已達保費收入的3.75倍；若與7月4日統計相比，理賠件數及金額近一周分別增加2.8萬件、新台幣12.6億元（約4177萬美元）。

因應防疫保單對產險業財務衝擊，金管會保險局副局長林志憲表示，已核准國泰世紀產險、兆豐產、明台產、和泰產、新安東京海上產、南山產、中信產、富邦產共八家業者動用重大事故特別準備金，動用金額共新台幣99.4億元（約3.2億美元）。

另金管會已核准國泰世紀產、中信產分別增資100億元、40億元（約3.3億、1.3億美元），部分產險業者也在規劃增資，但尚未向金管會申請。

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