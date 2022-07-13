鴻海旗下 工業富聯入股紫光 發展半導體與電動車將如虎添翼

鴻海集團旗下工業富聯入主紫光集團。（路透）

中國大陸知名半導體企業紫光集團宣布破產後引進新資金重組，鴻海 集團旗下工業富聯（FII）名列新資金入股名單，共出資約人民幣98億元（約14.6億美元），鴻海集團藉此在半導體事業布局有重大突破。對此，台灣經濟部投審會12日表示，依法，鴻海做為最終受益人，需向經濟部投審會提出申請，由於此案金額超過5000萬美元，且涉及敏感技術領域，也必須經過經濟部的關鍵技術小組審議。

業界分析，紫光集團版圖橫跨記憶體、IC設計等，是大陸最大記憶體晶片 廠長江存儲與獨立手機晶片廠紫光展銳股東，鴻海集團入股紫光集團，等於插旗記憶體與通訊晶片等事業，進而串聯晶圓代工／製造、IC設計、封測等一條龍業務。

由於記憶體與通訊晶片都是鴻海集團當下缺乏的半導體資源，若能藉此延伸記憶體與通訊相關布局，對未來鴻海發展半導體與電動車事業將如虎添翼。

泛鴻海集團目前持有工業富聯約85%股權，居最大股東。據了解，工業富聯此次透過興微產業投資 合資企業，注資紫光集團。對此，工業富聯表示，工業富聯為大陸上市獨立公司，也在當地募得資金，並投資當地第三方私募基金，尋找可協助該公司發展的技術和標的。

根據紫光集團官網資訊，其在記憶體、IC設計、封裝測試、ICT產業、IT服務等領域都有布局，旗下企業包括大陸記憶體晶片龍頭長江存儲、編碼型快閃記憶體（NOR Flash）暨晶圓代工廠武漢新芯、手機晶片大廠紫光展銳、並握有封測大廠蘇州矽品股權。

根據紫光集團公告，其宣告破產一年多之後，重組已步入收尾階段，由李濱擔任公司董事長，同時兼任公司總經理，邵建軍為監事會主席，原董事長趙偉國不再擔任公司董事長職務。

紫光集團官網指出，原股東清華控股、健坤投資全部退出，戰略投資人「智路建廣聯合體」設立的控股平台北京智廣芯控股有限公司承接紫光集團全數股權。

與狼共舞？危機入市？

鴻海集團旗下工業富聯（FII）參與紫光集團重整注資，進而插旗記憶體等關鍵領域，擴大半導體事業布局，然在兩岸半導體業高度競爭的當下，也引發此舉是「與狼共舞」的聲浪。不過，研究單位對鴻海集團這次出手，普遍正向看待，甚至認為是「危機入市」。

台灣工研院產科國際所研究總監楊瑞臨表示，工業富聯與智路資本參與紫光重整，採取危機入市方式，掌握有人才及自有技術的長江存儲，稱得上是找對了大陸本土半導體產業的最佳合作夥伴，也有助於跨入大陸龐大的半導體內需市場，以及智慧製造（工業物聯網）、新能源車等領域。

資策會數位轉型學院院長詹文男則認為，詹文男指出，鴻海是全球性企業，在全球重要國家，包括大陸市場投資半導體廠也是鴻海進行的方向，因此，能夠有機會透過參與紫光重組，進而插旗長江存儲與武漢新芯等大陸半導體關鍵企業，可以預期鴻海集團勢必將積極把握。