超車蘋果 宏碁躍全球PC四哥

PC產業需求​慘澹​，但品牌廠宏碁今年第2季出貨量「超車」蘋果，躍升全球第四大PC廠。（路透）

PC產業需求慘澹，但品牌廠宏碁 今年第2季出貨量「超車」蘋果 ，躍升全球第四大PC廠，蘋果則與華碩並列第五。蘋果第2季MacBook表現不佳，主因代工廠廣達中國大陸上海廠遭封控所致，市場預期，隨著廣達生產恢復正常，加上新款MacBook Air銷售火熱，第3季蘋果出貨量將顯著回溫。

根據IDC最新報告顯示，宏碁第2季出貨量年減19.2%、達500萬台，但是擠下蘋果。前一次宏碁超越蘋果是在2020年第1季。蘋果今年第2季出貨量480萬台、年減22.5%；華碩470萬台、年減4.6%，由於雙方差距很小，因此IDC並列為第五大PC廠。

IDC調查顯示，今年第2季全球前三大PC廠依然為聯想、惠普（HP）及戴爾（Dell）；其中聯想單季出貨量年減12.1%、達1750萬台；惠普衰退27.6%、達1350萬台；戴爾減少5.3%、達1320萬台。

蘋果第2季落馬，主因大陸華東地區封控和物流不佳的關係，導致出貨量低於預期。由於蘋果MacBook主要代工廠為廣達，而廣達上海廠因封控停工，嚴重影響MacBook第2季出貨量。

廣達上海廠6月底已恢復正常生產，帶動單月筆電出貨520萬台、月增30%。但受先前封控影響，第2季筆電出貨總計達1,240萬台、季減26%。

展望第3季，由於廣達第2季筆電出貨基期較低，加上第3季為傳統旺季，廣達預估，第3季筆電出貨量較第2季有雙位數增長。隨著廣達恢復正常生產，加上蘋果新款MacBook Air銷售火熱，市場預期，第3季蘋果出貨量將顯著回溫。

針對下半年展望，宏碁董事長陳俊聖先前指出，大概不會比去年好，但也不會比疫情前的2019年差。宏碁雖然不看好下半年PC需求，但希望透過PC「細分市場」，如商用領域、主打環保永續的Vero系列產品以穩住業績。

陳俊聖強調，宏碁會把本業PC、顯示器事業顧好，同時尋找新的生意機會，讓新事業可以透過公開發行方式獨立運作；宏碁截至今年第2季，非PC及顯示器之事業營收 已占整體營收21.1%。