中國半導體零件 台灣進口將鬆綁

因應半導體及顯示器生產需求，台灣經濟部將增加相關設備零件備貨彈性。經濟部貿易局11日宣布，自7月15日起，大陸製造的半導體及顯示器生產設備零配件，將可先進儲財政部 核准設立的物流中心，供應給取得專案許可的國內廠商。

經濟部表示，上述規定是配合半導體設備業者的全球化布局。貿易局解釋，過往專案申請都必須「事先申請」，但廠商很難事先預估設備是否會毀損，因此調整成可以讓廠商「即時」向物流中心申請設備零配件，例如鏡頭、金屬配件等等，減少機械維修的期程，因此與其說是「鬆綁」，更像是申請上給予「彈性」。

對此，半導體與面板業者普遍淡定以對，半導體業者直言，相關措施挹注不大；群創更直言，此舉對其採購流程沒有影響。

半導體業者指出，大陸產製程設備或相關零配件多半不是先進製程應用，而是成熟製程或周邊，但當務之急最缺的是歐美與日本 關鍵零組件，若能爭取相關區域進口加速較有幫助。友達則是正面看待，認為將讓業者能多元取得關鍵設備零件，有利縮短設備交期與降低設備成本。

經濟部是在2003年同意未開放的大陸貨品自由進入我物流中心，專供外銷其他國家及地區，但不能轉售給課稅區廠商。倘若國內廠商有需求，必須「事先專案申請」，再從海外進口。

經濟部表示，大陸製半導體及顯示器製程設備零配件在符合兩岸貿易許可辦法規定，國內無產製、特殊需要或少量等等前提下，業者並需說明其特殊性及必要性，以取得專案申請許可，將可以向物流中心進貨。

然而，經濟部考量國內半導體及顯示器製程設備零配件具有規格及測試認證等特殊性，業者有必要即時取得設備業者的供應，以強化供應鏈 韌性及競爭力。

由於台灣半導體業及顯示器製造業居全球領導地位，並欲打造成為區域製造中心，相關設備零配件的需求也高。此次修正後，國內業者未來將可利用物流中心的貨品調節功能，有助於提升我國供應鏈運作效率，縮短國內廠商取得半導體設備商零配件時程。

貿易局強調，因為從海外進口零配件多無法在國內生產，新規定並不會對國內其他生產零配件業者造成衝擊。