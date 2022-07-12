中國社會融資創新高 6月衝上7745億美元 貸款4209億美元 同寫紀錄

中國人民銀行公布，6月社會融資規模、人民幣貸款雙雙創下歷史新高。（路透）【

中國致力於穩增長政策後，6月金融數據繼續全面回暖，中國人民銀行11日公布，6月社會融資 規模增加人民幣5.17兆元（約7745億美元）、人民幣貸款增加2.81兆元（約4209億美元），雙雙創下歷史新高。

路透分析，6月金融數據反映實體經濟融資需求明顯回暖，而在新增信貸和政府債雙輪驅動下，社融增量為歷史同期高位，但後續能否維持有較大不確定性。另外，6月底廣義貨幣 （M2）年增11.4%，M2-M1剪刀差有所收斂，代表潛在購買力稍微轉好。

6月社會融資規模增量為人民幣5.17兆元，遠超過市場預期的人民幣4.2兆元（約629億美元），以及5月的人民幣2.79兆元（約4179億美元），且比去年同期多人民幣1.47兆元（約2202億美元）。該指標並創下歷史同期新高。

6月底廣義貨幣M2年增11.4%，較上月上升0.3個百分點；狹義貨幣M1年增5.8%，較上月上升1.2個百分點；流通中現金M0年增13.8%。而M2-M1（潛在貨幣，代表潛在購買力）剪刀差有所收斂。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，6月金融數據反映實體經濟融資需求明顯回暖，從結構看，居民消費與企業投資意願增強，房地產在逐步回暖，內需動能加快恢復。

不過，澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬認為，強勁的信貸數據缺乏持久性，因資本支出將受到生產者物價指數（PPI）下降和疫情動態清零政策的抑制，預計下半年社融增速將下降。

興業證券固收分析師羅雨濃也表示，社融新增部分主要由企業中長貸和政府債券貢獻，這部分對應基建致力投資，居民中長貸年減，代表購房需求仍較弱，這樣的結構很難說是實體自發性融資需求回升，更多由政府行為所撬動，後續社融能否維持當前強度有較大不確定性。

興業證券認為，6月中下旬票據利率 回升，票據利率與NCD（同業存單）利率之差收窄，反映出融資需求有所改善。