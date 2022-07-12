台塑四寶亮眼 上半年賺36.5億美元

台塑四寶11日公布第2季財報，無畏俄烏戰爭影響，原油價 格大漲，全球需求萎縮等因素影響，第2季稅後純益交出新台幣587億元（約19.5億美元），雖年減約15%，但仍較首季增14.5%，四寶上半年合計賺了新台幣1101億元（約36.5億美元）、年減17%。

四寶中，台塑因股利及業外轉投資加持，第2季單季獲利仍較首季大增27.9%，上半年則賺逾半個資本額，營收 、獲利、每股純益（EPS）都創歷史同期新高；南亞也受惠電路板訂單加持，上半年EPS也創歷史同期第三高 。

此外，四寶11日也公布6月合併營收，出現兩好兩壞，台化及台塑化呈現年、月雙增，台化年增18.8%，台塑化更達94.4%。四寶6月營收合計新台幣1810億元（約60.1億美元），月增約1.6%、年增35%；累計四寶上半年營收總計新台幣9697億元 （約322.2億美元），年增率逾24%。

台塑董事長林健男表示，受俄烏戰爭影響，原油價格大漲，另加上中國大陸需求萎縮，石化產品售價漲幅不如原料乙、丙烯，造成利差縮小，因此上半年本業獲利呈現年減。

林健男說，所幸台塑轉投資的台塑化、台塑美國及現金股利等權益法認列項目貢獻，帶動台塑不僅第2季EPS達新台幣3.33元，上半年更賺超過半個股本、EPS達到新台幣5.93元，今年上半年營業額、稅前盈餘、稅後純益、每股稅前及稅後盈餘均創歷史同期新高。

南亞董事長吳嘉昭表示，第2季獲利雖然受到4月上海疫情管控措施的影響，EPS仍達新台幣1.81元，為歷史同期第三高，營業利益也位居同期第二高；上半年EPS為新台幣3.71元。其中電路板因網通、車用載板需求旺盛，並持續往高階精密產品推進，供需缺口再擴大，因此帶動營收及獲利再度攀上高峰。

在業外部分，南亞另有出售土地貢獻獲利新台幣7.2億元（約2392萬美元），股利收人新台幣7.4億元（約2459萬美元），以及新台幣兌美元匯率貶值的貢獻。

台化董事長洪福源說明，第2季本業獲利較上季減少，EPS為新台幣1.07元、上半年EPS新台幣2.11元，主因俄烏戰況僵持及全球供應鏈失衡影響，原油、能源及糧食價格高漲，推升物價上漲，再加上各國央行對抗通膨陸續升息，市場產生經濟下行疑慮，而中國大陸清零封控政策及同業新產能競爭，下游需求疲弱，造成加工價差縮減。 台化上半年在現金股利及匯兌收益的貢獻下，業外收益約新台幣30.6億元。

台塑化董事長陳郎表示，第2季受到俄烏戰爭影響，全球油品供給吃緊，導致主要產品對原料價差比上季增加，煉油事業獲利表現良好，帶領全公司第2季獲利季增24%，EPS為新台幣1.78元、上半年EPS則為新台幣3.21元；相對的烯烴事業及公用事業部分，都因原料成上揚，相對的獲利表現不如預期。