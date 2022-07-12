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中國青年返鄉創業 帶動夜經濟發展

財經新聞組／綜合報導

隨著光影變幻，梵谷名畫《星空》呈現在牆面，手指一揮，霎時星辰閃爍，置身其中便可體驗一場光影「魔術」。

中新社報導，展示這一場景的是在豫創業的「新香港人」吳樹偉，他創立的河南育光智能科技有限公司，以多媒體工程項目為載體，用數位創意「活」化歷史文化，逐漸受到當地民眾歡迎。

吳樹偉祖籍河南新鄉，2010年在英國獲得建築工程專業博士學位後，到香港一家跨國工程顧問企業工作多年，並取得了香港永久居民身分證。2018年，吳樹偉決定返鄉創業。

彼時，大陸創新、創業之風愈盛，從河南走出去的吳樹偉深知中原文化源遠流長、底蘊深厚，便將創業方向定為「工程＋科技＋文化」。

通過智能交互技術和智能鏡動態投影技術，結合全息影像、物聯網、AR/VR與可見光通訊（Li-fi）等數位多媒體技術，博物館裡的文物「動」起來，古建築披上「新衣」，在吳樹偉團隊手中，光與影都變起了「魔術」。

經過3年多努力，項目在多個地方落地。在四川汶川桃坪羌寨和甘堡羌寨，吳樹偉團隊通過3D投影技術，將羌族文化中的藏羌剪紙、羌綉在夜間投影在碉樓上，三維技術呈現的裸眼3D視覺效果，讓變換錯落的樓體、呼之欲出的鯨魚、波濤洶湧的海浪在碉樓樓體上演大片，帶火了當地的夜經濟。

河南 香港 博物館

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