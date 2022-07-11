蘋果新NB傳捷報 帶旺台灣供應鏈

蘋果新款搭載自家M2晶片 的MacBook Air筆電銷售再傳捷報，新色「午夜色」機種果粉搶翻天，若沒有在預購第一天下手，現在預定要等四至五周才能出貨，其他顏色也要花二至三周才能出貨，顯示蘋果新款筆電需求暢旺，台積電、廣達、鴻海等供應鏈 旺季出貨可期。

遭點名的供應鏈向來不評論訂單與單一客戶。專業蘋果硬體網站9To5Mac報導，搭載M2晶片的新款Macbook Air上周五在美國、英國、加拿大與日本等國家開放預購，消費者若沒有在開放預購當下預訂，現在才下訂，出貨時間至少要往後推遲一個月；而第一批預訂者可在7月15日拿到貨。

外電報導，午夜色M2版MacBook Air配置16GB記憶體、1TB固態硬碟，是最受歡迎，也最困難到手的款式，預估要四到五周才能出貨，其他的午夜色選項也要三、四周才能出貨。若是不選配，最快到貨的版本就是太空灰，約一至二周可出貨，而星光色與銀色版本要二至三周才能出貨。

台灣不在新MacBook Air第一波開賣名單，後續隨著開賣國家愈來愈多，可望帶動供應鏈出貨持續上揚。Macbook Air兩大組裝廠為廣達與鴻海，M2晶片代工廠為台積電。

分析師先前預估，下半年MacBook Air出貨量可望達600萬至700萬台。受惠Macbook系列的新產品與伺服器等高單價產品開始出貨，廣達6月營收 達1,237.8億元，月增54.8%，年增36.9%，為歷史次高；今年上半年營收5,722.4億元，年增8.1%。

廣達6月筆電出貨520萬台，月增30%；受到訂單遞延至第3季出貨，加上第2季筆電出貨基期較低，預估第3季筆電出貨將較第2季明顯成長。

鴻海6月營收5,262億元，月增5.7%，年增31%，創同期新高，從月對月表現來看，「雲端網路產品類別」、「電腦終端產品類別」及「元件及其他產品類別」皆達雙位數成長，優於公司預期。