中股IPO熱 上半年169家掛牌 科創板吸金額首度超越上交所主板

中國A股市場今年上半年共發行169家新上市公司股票 ，募資金額達人民幣3119億元（約469.3億美元），年增48%，其中，科創板IPO金額首度超過上交所主板，顯示官方刻意放行科技創新為主的IPO案，持續朝向科技自立自強的方向前進。

普華永道發布數據顯示，2022年上半年，上海證券 交易所、深圳證券交易所分別是全球第一和第二大上市目的地。其中，上交所發行69家新股、募資額人民幣2105億元（約469.3億美元），深交所81家，募資額人民幣986億元（約148.3億美元），新成立的北京 證券交易所也有19家，募資人民幣28億元（約4.2億美元）。

若以上市板塊類型來分，上半年中國科創板、創業板分別有53家、68家新股上市，占總量的72%，且科創板募資額達到人民幣1156億元（約173.9億美元），高於上海主板的人民幣949億元（約142.7億美元）和創業板的871億元（約131億美元）。

今年上半年科創板IPO金額最大的是太陽能業者晶科能源，募資金額高達人民幣100億元（約15億美元），第二名及第三名都是IC設計業者，分別是翱捷科技的人民幣68億元（約10.2億美元）及納芯微的人民幣58億元（約8.7億美元）。

對此，光大證券金融業首席分析師王一峰分析，從上半年IPO企業的行業來看，既包括戰略性新興產業，還包括專精特新的中小企業，顯示資本市場和官方對於科技創新有非常明確的引導和支持。

中國開源證券研究所所長孫金鉅說，隨著科創板推出並試行註冊制、創業板推廣註冊制改革，將極大強化資本市場支持科技創新的力度。

孫金鉅表示，相比於間接募資，直接募資對於促進企業創新發展具備多重優勢，包括促進上市公司規範經營、推動經濟結構優化等。

此外，據證券時報報導，中國全國中小企業股份轉讓系統公司數據顯示，今年上半年，新申請在新三板掛牌公司有203家，比去年同期的47家成長了三倍多，主要是受到北京所設立帶動。業內人士認為，未來兩、三年，將成為新三板、北交所快速發展的關鍵時期，官方需同時加強二級市場建設，多方面多渠道引入社會資金，以做到投募資兩端的合理匹配。