中國民航業大虧163億美元 已超過前2年全年虧損額

中國的民航上半年大虧4800億元新台幣，圖為新啟用的青島膠東國際機場營運情況。（新華社）

受疫情 衝擊影響，中國疫情發生以來民航運輸累計已虧損近人民幣3000億元（約451.3億美元），光是今年上半年就大虧人民幣1089億元（約163.8億美元）。

第一財經報導，中國新任民航局局長宋志勇日前召開全國民航年中工作電視電話會議透露，疫情前民航業連續11年獲利，2019年利潤總額達人民幣549億元（約82.6億美元），而疫情以來累計虧損近人民幣3000億元（約451.3億美元）。

尤其今年上半年民航運輸跌入低谷，日航班量最低時只有2967班，僅為2019年同期17.8%，整體虧損達人民幣1089億元，超過了2020、2021全年的虧損額。

截至目前，航空公司資產負債率達82.2%，較疫情前上升11.9個百分點，12家航空公司資產負債率超過100%。

報導稱，上半年的巨額虧損，與收入的下降與成本的激增有關。

資料顯示，疫情前的2018、2019年，中國國內民航業的營業收入均突破人民幣1兆元（約1504億美元），而今年上半年的營業收入只有人民幣3072億元（約462.2億美元），比疫情前下降41.8%。

上半年飛機日利用率只有4.4小時，較疫情前下降4.9小時，全行業共有615架飛機停場封存，占全行業機隊規模15.2%。

收入銳減的同時，成本端的壓力則在不斷增加。受國際油價 大幅攀升影響，燃油成本較去年同期增加人民幣222億元（約33.4億美元），預計全年可能增加人民幣860億元（約129.4億美元）。

受人民幣對美元貶值影響，匯兌損失較去年同期增加人民幣167億元（約25.1億美元）；在疫情防控常態化下，防疫 物資消耗也成為企業的剛性成本，進一步加劇了企業經營困難。

宋志勇說，當前，行業恢復發展正處在爬坡過坎的關鍵時期，航班量自4月觸底反彈，6月24日單日航班量恢復突破1萬班，6月29日單日旅客運輸量突破100萬人次。

下半年要努力推動國際航空市場恢復和發展。根據統計資料顯示，中國國內、國際旅客運輸量的比例從疫情前的8：1變為現在的202：1。由於嚴格實施國際航班熔斷政策，今年上半年被熔斷的國際航班高達990班。