中國金價回檔20% 掀大媽搶金熱潮

近日國際現貨黃金出現大幅下跌，從今年3月最高點以來，回落了近20%，中國本土黃金首飾的價格也應聲回落，每克下跌超過人民幣10元（約1.5美元），消費者趁機加緊囤貨，深圳的水貝是中國最大的珠寶交易市場，掀起了「大媽搶金」的熱潮。

證券 時報報導，在售賣黃金的商舖前人頭攢動，大賣場裡的各個展台前也擠滿了諮詢和選購的消費者。

剛交了錢的一個中年大媽表示，趁金價 便宜，趕快來買一點，給外孫買了一對金手鐲作生日禮物，10克加上手工費也就人民幣4000元（約601美元），自己買了一個古法工藝的手鐲，12克多加上人民幣25元的手工費，總價也不到人民幣4900元（約737.2美元），真是划算，而且在這買還可以換款式，已經叫朋友趕快來了，給結婚的女兒準備嫁妝正是時候。

港禧黃金的銷售人員指出，自從上周金價跌破每克人民幣380元以來，太多顧客來搶購了，每天都加班補貨，8日凌晨1時多還在盤貨，9日的報價是每克人民幣376.6元，和去年最低價就相差人民幣十幾塊錢，有買金打算的顧客基本上就是都集中在這幾天了。

她表示，除了來購買婚慶的手鐲、金豬等大件首飾的，買黃金金條、黃金首飾的也很多，很多人都是做儲備，年初由於俄烏局勢突變黃金大漲，很多早年買了黃金的「大媽」賣出賺了錢，所以趁金價低都有想囤貨的心理。

不僅零售火爆，批發商也在藉機囤貨，有珠寶公司負責採購的人員提到，趁著金價低，買了200克金做備用，一共花了人民幣7萬多元（約1萬美元），比年初買能省近人民幣萬元。