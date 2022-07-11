中國6月CPI增2.5% 兩年新高

大陸6月CPI年增率來到2.5％，當月鮮果價格漲幅高達19%。（新華社）

中國中國6月消費者物價指數（CPI）年漲2.5%，較5月擴大0.4個百分點，創2020年8月以來的近兩年新高。生產者物價指數（PPI）年漲6.1%，較5月回落0.3個百分點，連續八個月回落。

CPI當月漲幅較大的項目包括：汽油和柴油價 格分別上漲33.4%和36.3%，飛機票價格上漲28.1%，鮮果價格上漲19.0%，交通通信上漲8.5%。今年上半年，中國CPI則比去年同期上漲1.7%。

中國國家統計局城市司高級統計師董莉娟表示， 6月CPI上漲2.5%，漲幅比上月擴大0.4個百分點，主要是去年基期走低所致。其中，食品價格上漲2.9%，漲幅比上月擴大0.6個百分點，影響CPI上漲約0.51個百分點。

食品中，糧食、食用植物油、雞蛋和鮮菜價格漲幅在3.2%至6.6%之間，鮮果價格上漲19.0%，豬肉價格下降6.0%。

非食品價格上漲2.5%，漲幅比上月擴大0.4個百分點，影響CPI上漲約2.01個百分點。

非食品當中，汽油和柴油價格分別上漲33.4%和36.3%，飛機票價格上漲28.1%，漲幅均有擴大；教育服務和醫療服務價格分別上漲2.5%和0.9%，漲幅均與上月相同。

董莉娟稱，目前中國疫情防控總體形勢向穩趨好，重要民生商品供應充足，居民消費價格運行總體平穩。

中國6月PPI年漲6.1%，則持續回落，來到2021年4月以來新低。董莉娟表示，主要是去年基期走高的影響，今年以來PPI已連續八個月回落。

其中，生產資料價格上漲7.5%，漲幅回落0.6個百分點；生活資料價格上漲1.7%，漲幅擴大0.5個百分點。調查的40個工業行業大類中，價格上漲的有37個，與上月相同。主要行業中，價格漲幅擴大的有：石油 和天然氣開採業上漲54.4%，擴大6.6個百分點；農副食品加工業上漲5.6%，擴大1.9個百分點；石油煤炭及其他燃料加工業上漲34.7%，擴大0.7個百分點。

價格漲幅回落的有：煤炭開採和洗選業上漲31.4%，回落5.8個百分點；有色金屬冶煉和壓延加工業上漲8.2%，回落2.2個百分點；燃氣生產和供應業上漲21.8%，回落0.2個百分點。黑色金屬冶煉和壓延加工業價格下降3.7%，降幅比上月擴大2.4個百分點。

專家憂9月物價升破3%

此外，服務價格上升帶動6月CPI漲幅創下近兩年新高，物價上漲的噩夢才剛要開始，對於下半年的CPI走勢，分析預估最快9月物價漲幅恐將升破3%，專家指下半年面臨國際油價和糧價的輸入性通膨風險，疊加豬周期上行，「豬糧共振」下CPI單月破3%恐是大勢所趨。

界面新聞報導，粵開證券 首席經濟學家羅志恆分析，中國疫情好轉後交通出行等需求恢復，油價震盪向上，但俄烏衝突導致國際原油供應緊張，同時，地緣衝突、氣候變化、投機交易等推動糧食價格持續上漲。「原油和糧食價格上漲，直接推高CPI交通、食品等分項，同時沿著產業鏈向下游傳導，使得終端消費品面臨漲價壓力。」

財信研究院副院長伍超明預估，物價漲幅最快9月或10月將突破3%。國聯證券首席宏觀分析師樊磊也認為，下半年CPI漲幅單月破3恐不可避免，但他樂觀估計中國經濟下半年會持續修復，「整體看下半年CPI在第3季達到高點，第4季將再稍有回落。」

製造業生產方面，分析認為，國際市場對全球經濟衰退的擔憂升溫，導致大宗商品價格回落，將帶動PPI放緩。

粵開證券首席經濟學家羅志恆認為，下半年PPI將維持下降趨勢，但受到地緣政治風險和中國穩增長政策影響，回落速度會比較慢。

伍超明指出，穩經濟政策作多下，投資需求釋放，但國際地緣關係緊張將導致能源、糧食價格高位運行，需求推動和輸入性成本壓力猶存。他進一步指出，下半年國際油價走勢將是製造業復甦的關鍵。