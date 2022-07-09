小米攻自駕車 間諜照首曝光

小米 測試自動駕駛的照片在網路曝光，上海財聯社報導，在照片中，一輛車身側面標有「小米自動駕駛測試」、車頂配有光學雷達的車輛停放在路邊，幾位工作人員站在車頭對著手中的電腦正在進行操作；另一張照片顯示，打開的後車廂中，裝滿了測試車輛通常布設的儀器設備。

小米回應的確是進行自動駕駛車路試，不過澄清，測試的不是小米造的車。按照小米先前的計劃，首款量產車型將於2024年在北京 亦莊工廠下線。而在整車產品尚未誕生時，利用其他品牌的車型進行相關係統驗證測試，在汽車 行業很常見。

從車身造型看，有人猜測小米這輛測試車，選用的是比亞迪的新能源車型「漢」。

除了該測試車輛，另一則發布於7月5日的招標公告，也曝光了小米的造車進度。這則名為「上海汽車變速器有限公司小米項目磨齒機國際招標公告」顯示，正在對小米項目磨齒機進行招標，項目實施地點為上海，開標時間為7月26日。

專業人士表示，齒輪及齒輪產品是機械裝備的重要基礎部件，絕大部分機械成套設備的主要傳動部件都是齒輪傳動，儘管招標公告未透露更多詳細信息，但公告中的「小米項目」，應該就是小米汽車相關項目。