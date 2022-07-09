台灣出口連24紅 6月衝422億美元

台灣6月出口422億美元，創歷年單月次高，連24月正成長，也近10年來最長一次正成長。(本報資料照片)

台灣財政部 8日公布6月出口422億美元，創歷年單月次高，年增15.2%，連24個月正成長，也是近十年來最長一次正成長；累計上半年出口2466.8億美元，創歷年同期新高，年增19.2%。展望未來，預估有望寫下歷年最強7月出口。

進口方面，6月進口為375.6億美元、創歷年單月第三高，年增19.2%；累計上半年進口2189.7億美元、創歷年同期新高，年增24.8%。進、出口相抵，上半年出超277.1億美元，較上年同期減36.5億美元。

展望未來，財政部統計處長蔡美娜說，按季節性走勢，7月出口預估可介於417億美元到428億美元之間，可望寫下歷年最強7月，年增率約10%-13%。

然而，中國疫情 再度升溫、主要國家PMI弱勢擴張、台灣指標廠商展望轉保守，再加上去年高基期挑戰，第3季出口年增率將處於緩降坡，第4季年增率將降至8.9%，按照主計總處上次預測，全年出口成長估約14.6%。

蔡美娜表示，雖然目前受到俄烏戰爭、通膨壓力及新冠疫情這些變數持續影響，加上全球經濟壓力，但台灣6月出口表現可說是相當出色，而如此亮眼表現可歸納出四大層面。

首先，車用電子及高效能運算的科技創新及數位發展帶動了終端產品晶片 的擴增；其次則是出口產品價格調漲起到支撐作用；第三為出貨遞延效應；最後是進入美系品牌行動裝置的積極拉貨周期。

另外，從各貨類觀察，蔡美娜表示，受到高效能運算、車用電子等新興應用與數位轉型趨勢持續推升晶片需求，電子零組件6月出口達172.7億美元，年增率19%，連續38個月正成長，創下歷來第二長的上升周期。

資通與視聽產品受到需求趨緩，雖雲端資料中心的建置推升伺服器與網通產品的出貨，不過6月年增率僅9.1%，與疫情爆發以來平均都有兩成年增率相比明顯有落差。光學產品當中的鏡頭雖有好轉，但消費性電子的市況相當疲弱，拖累面板價格重挫，年減25.7%，呈現連續8個月下降。

在傳產貨品方面，礦產品的表現最佳，受各國相繼解封、進入交通運輸及旅遊旺季，國際間的用油需求大幅增加，進而鞏固原油的高檔行情，因此6月的礦產品年增率高達1.1倍。