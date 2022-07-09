上海衝低碳元宇宙智能業 拚2025年破2250億美元

上海市政府8日發布「行動方案」，爭取到2025年綠色低碳、元宇宙 、智能終端產業總規模突破1.5兆元（人民幣，下同，約2250億美元），其中綠色低碳產業規模突破5000億元，元宇宙產業規模3500億元，智能終端產業規模7000億元。

第一財經日報報導，「上海市瞄準新賽道促進綠色低碳產業發展行動方案（2022-2025年）」，首先要求綠色低碳產業規模快速增長。到2025年，綠色低碳產業規模突破5000億元，基本形成2個千億、5個百億、若干個10億級產業集群發展格局。

21世紀經濟報導，上海市經信委主任吳金城表示，上海將圍繞氫能、高階能源裝備、低碳冶金、綠色材料、節能環保等領域，打造「5+X」綠色低碳特色園區。將推動綠色低碳領域創新主體培育和平台建設，促進產業鏈協同發展。

「行動方案」要求元宇宙產業綜合優勢顯著增強。到2025年，「元宇宙」相關產業規模達到人民幣3,500億元，帶動全市軟體和信息服務業規模超過人民幣1.5兆元、電子信息製造業規模突破人民幣5,500億元。

吳金城指出，元宇宙是未來虛擬世界和現實社會交互的重要平台，是數字經濟新的表現形態，潛力巨大。力爭打造十家具有國際競爭力的第一梯隊企業、100家「專精特新」企業，推出50+示範場景、100+標竿性產品和服務。

「行動方案」要求智能終端產業規模穩步增長。到2025年，上海智能終端產業規模突破7000億元，營收 千億級企業不少於2家、百億級企業不少於5家、10億級企業不少於20家。