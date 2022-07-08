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中國踩油門 催動新能源車 擴大鼓勵消費 估下半年實現較快增長

記者林則宏／綜合報導
近年，新能源車受中國消費者歡迎。圖為2021第22屆武漢國際汽車，眾多新能源汽車品牌也大規模集結亮相。（中新社）
近年，新能源車受中國消費者歡迎。圖為2021第22屆武漢國際汽車，眾多新能源汽車品牌也大規模集結亮相。（中新社）

中國各地接連傳出本土疫情重創汽車產業，為擴大汽車消費，商務部等17部門7日發布一份通知，提出要支持新能源汽車購買使用等12項措施。商務部副部長盛秋平表示，隨著疫情得到有效控制和各項政策措施發力見效，預計下半年，中國汽車消費就可實現較快增長。

根據中國汽車工業協會最新公布的統計，今年上半年，中國汽車銷量達1200.2萬輛，較去年同期衰退7.1%。

為此，中國商務部等17部門7日發布「關於搞活汽車流通擴大汽車消費若干措施的通知」，提出六大方面、12條政策措施。這已是中國官方近期第三度推出鼓勵汽車消費的政策措施。今年4月，中國國務院辦公廳就發布「關於進一步釋放消費潛力促進消費持續恢復的意見」，提出放寬汽車限購等促進汽車消費的系列措施。

5月，國務院又發布「紮實穩住經濟的一攬子（意指包攬）政策措施」，提出減徵部分乘用車車輛購置稅、完善二手車交易登記規定等措施。

在7日由中國國務院新聞辦公室舉行的記者會上，盛秋平表示，汽車業是國民經濟重要的戰略性、支柱性產業。2021年，中國全國汽車類商品零售額達到人民幣4.4兆元（約6592億美元），占中國消費零售總額的9.9%。

但今年4月以來，受多重因素影響，中國汽車消費下滑明顯，特別是4、5月降幅較大，形勢較為嚴峻。為此，中國官方及時推出一系列穩定增加汽車消費的政策措施。

前述這份「通知」還有提出要支持新能源汽車購買和消費。對此，工信部裝備工業一司副司長郭守剛則表示，支持新能源汽車購買使用是穩定和擴大汽車消費，保障產業平穩運行的有效途徑。

汽車 國務院 商務部

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