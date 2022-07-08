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禾邁漲逾6% A股再添千元股

記者林宸誼／綜合報導

A股市場7日出現「新晉」人民幣千元股，截至收盤，禾邁股份股價漲幅6.78%，股價達到人民幣1040元（約155.8美元）。包括禾邁股份在內，目前A股市場千元股僅有兩檔，另一檔是貴州茅台。

每日經濟新聞報導，禾邁股份主要從事太陽能逆變器等電力變換設備和電氣成套設備及相關產品的研發、製造與銷售業務。

該公司於去年12月20日上市，發行價超過人民幣百元，為人民幣557.80元（約83.5美元）。

禾邁股份上市後業績較好，去年淨利潤人民幣2億元（約2996萬美元），年增93.8%。今年第1季淨利潤人民幣0.87億元（約1303萬美元），年增175.23%。公司股價自4月26日創下人民幣361元（約54美元）低點後，僅兩個多月即大漲近兩倍。

禾邁股份曾在去年12月14日公告，此次發行，網上投資者的放棄認購數量高達65.14萬股，占網上最終發行數量的18.74%，棄購金額達人民幣3.63億元（約5438萬美元），位列A股史上新股棄購金額第三，僅次於郵儲銀行和中國交建。

證券時報報導，A股歷史上除了貴州茅台與禾邁股份外，也曾出現過一些人民幣千元股，但數量不多。

2020年12月16日，石頭科技股價突破人民幣1000元，成為本世紀以來A股市場第二檔千元股，石頭科技於2020年2月21日上市，憑藉當時相對稀缺的掃地機器人概念，股票受到市場吸引，股價一度高達人民幣1494.99元（約224美元），但之後逐漸陷入調整，昨7日收盤價為人民幣527.08元（約78.9美元）。

股價 利潤 投資

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