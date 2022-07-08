京東方 再奪iPhone 14面板訂單

京東方內部人士表示，AMOLED面板已經通過蘋果公司的iPhone 14認證。(取材自藍鯨財經)

中國面板雙雄之一京東方（BOE）內部人士表示，AMOLED面板已經通過蘋果 公司的iPhone 14認證，但目前具體量產時間與出貨量尚未敲定。

上海證券報報導，顯示產業調查機構洛圖科技首席營運官王育紅表示，京東方OLED站穩蘋果產業鏈，代表中國顯示產品與國際領先的日韓顯示差距在縮小。

京東方於6月30日收到了蘋果公司關於iPhone 14 AMOLED面板認證通過通知，將於7月提前投入量產，9月開始批量出貨。

業內預計，蘋果公司將於9月13日發布的iPhone 14系列將有四款型號，分別是iPhone 14、14 Max（也可能是Plus）、14 Pro和14 Max Pro，其中京東方將供應的是iPhone 14標準款的6.1吋LTPS OLED面板。今年蘋果公司將為iPhone 14採購共約9000萬片以上的柔性AMOLED面板。業界估計，三星顯示供應6000萬片、LGD供應2500萬片、京東方供應500萬片以上。

科創板日報報導，該消息人士指出，京東方的確已經基本確定會為iPhone14系列供貨，但量產的具體時間與出貨量還存在變數，「做還是會做，但具體能做多少還不好說，就像iPhone13做著做著就給停了。」數據顯示，去年京東方柔性OLED面板出貨超過6000萬片，其中智慧手機 用OLED面板出貨約5500萬片。