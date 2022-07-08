我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

安倍晉三中彈／槍手是前自衛隊隊員 聽演說時還一起拍手

安倍晉三中彈 背後突竄白煙 40歲男嫌持霰彈槍襲擊

京東方 再奪iPhone 14面板訂單

記者林宸誼／綜合報導
京東方內部人士表示，AMOLED面板已經通過蘋果公司的iPhone 14認證。(取材自藍鯨財經)
京東方內部人士表示，AMOLED面板已經通過蘋果公司的iPhone 14認證。(取材自藍鯨財經)

中國面板雙雄之一京東方（BOE）內部人士表示，AMOLED面板已經通過蘋果公司的iPhone 14認證，但目前具體量產時間與出貨量尚未敲定。

上海證券報報導，顯示產業調查機構洛圖科技首席營運官王育紅表示，京東方OLED站穩蘋果產業鏈，代表中國顯示產品與國際領先的日韓顯示差距在縮小。

京東方於6月30日收到了蘋果公司關於iPhone 14 AMOLED面板認證通過通知，將於7月提前投入量產，9月開始批量出貨。

業內預計，蘋果公司將於9月13日發布的iPhone 14系列將有四款型號，分別是iPhone 14、14 Max（也可能是Plus）、14 Pro和14 Max Pro，其中京東方將供應的是iPhone 14標準款的6.1吋LTPS OLED面板。今年蘋果公司將為iPhone 14採購共約9000萬片以上的柔性AMOLED面板。業界估計，三星顯示供應6000萬片、LGD供應2500萬片、京東方供應500萬片以上。

科創板日報報導，該消息人士指出，京東方的確已經基本確定會為iPhone14系列供貨，但量產的具體時間與出貨量還存在變數，「做還是會做，但具體能做多少還不好說，就像iPhone13做著做著就給停了。」數據顯示，去年京東方柔性OLED面板出貨超過6000萬片，其中智慧手機用OLED面板出貨約5500萬片。

iPhone 蘋果 手機

上一則

三星第二季獲利成長增速放緩

下一則

禾邁漲逾6% A股再添千元股

延伸閱讀

蘋果將新增「鎖定模式」 對付國家級間諜軟體攻擊

蘋果將新增「鎖定模式」 對付國家級間諜軟體攻擊
馬國麥當勞搶員工出奇招 來上班送iPhone

馬國麥當勞搶員工出奇招 來上班送iPhone
iPhone隱藏功能 忘記錄影「這麼做」能將照片變影片

iPhone隱藏功能 忘記錄影「這麼做」能將照片變影片
iPhone螢幕壞了怎麼備份？ 網友教「1神技」輕鬆達成

iPhone螢幕壞了怎麼備份？ 網友教「1神技」輕鬆達成

熱門新聞

有「末日博士」之稱的紐約大學經濟學教授羅比尼警告，全球經濟可能面臨1970年代式的停滯性通膨，外加2008年金融海嘯後的債務危機，而這回貨幣刺激和財政擴張政策也幫不上什麼忙。 路透

「末日博士」：停滯通膨型債務危機將至 股市恐跌50%

2022-07-01 19:02
微軟共同創辦人比爾蓋茲。圖為他6月8日出席時代雜誌活動。(歐新社)

「沒下跌風險」 比爾蓋茲、巴菲特都愛買「農地」

2022-07-05 23:30
利率下降可能提振了以成長為導向的科技股，幫助那指跑贏大盤。Getty Images

低利率提振那指 史指收復2%跌幅

2022-07-05 16:33
聯準會（Fed）主席鮑爾。路透

詭異...Fed升息方興未艾 市場卻押明年就會降息

2022-07-06 10:24
美國銀行分析師預測特斯拉2025年市占率會跌到11%。（路透）

特斯拉2025年市占率恐跌到11% 股價創歷來最差單季表現

2022-06-30 19:06
紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

克魯曼：Fed政策從緊轉鬆的時點 可能比預期早

2022-07-02 09:18

超人氣

更多 >
不斷更新／前日相安倍晉三演講時中槍 心肺停止 警逮1嫌

不斷更新／前日相安倍晉三演講時中槍 心肺停止 警逮1嫌
台入境放寬 7/14起3類人搭機免PCR報告

台入境放寬 7/14起3類人搭機免PCR報告
彈劾大法官湯瑪斯網路連署 已有百餘萬網友響應

彈劾大法官湯瑪斯網路連署 已有百餘萬網友響應
芝國慶槍手父親：震驚 案發前晚兒子批濫殺者「白癡」

芝國慶槍手父親：震驚 案發前晚兒子批濫殺者「白癡」
宣布辭保守黨黨魁 英相強生：很難過要放棄全世界最棒的工作

宣布辭保守黨黨魁 英相強生：很難過要放棄全世界最棒的工作