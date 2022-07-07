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台幣貶破29.8 近二個月新低 出口商與外資上演「你丟我撿」

記者陳美君／綜合報導
台幣貶破29.8，創下近二個月新低。（本報資料照片）
台幣貶破29.8，創下近二個月新低。（本報資料照片）

美國經濟衰退隱憂揮之不去，外資在台灣股匯市再度上演大逃殺戲碼。匯銀主管指出，熱錢6日賣股匯出約7億美元，台股收盤重挫363點、跌破萬四大關，新台幣匯率在出口商與外資「你丟我撿」對作下貶值4.5分，收在台幣29.81元，連兩貶並為近兩個月新低，總成交量14.105億美元。

台股重挫，投資人驚慌失措，匯銀主管指出，儘管外資早盤持續匯出，但午後匯出力道暫歇，加上匯價貶至29.8元以下，出口商進場賣美元，限縮新台幣匯率貶值幅度，最後只貶了4.5分，收在29.81元。

匯銀主管說，「外資買、出口商賣，市場力道還算均衡，中央銀行就不需多著墨了」。

另外，台北外匯市場發展基金會公布6月新台幣匯率指數，其中實質有效匯率指數連兩降至101.38，為四個月低點，顯示新台幣匯率近期走勢偏弱，有助提升出口報價競爭力。

大型國銀交易室主管指出，受到國際美元強勢影響，包括台北股匯市在內的亞洲市場走勢疲軟，不過，新台幣匯率在出口商拋匯賣壓之下獲得一定支撐，估計短期新台幣匯率將維持緩貶格局。

匯銀主管指出，「新台幣匯率貶到29.8元以下，出口商就出來賣了，且匯價再向30元靠攏時，預計央行也會加強防守，所以新台幣匯率雖然還是偏弱盤整，但要貶破30元整數，恐怕不會這麼快。」

展望後市，匯銀主管說，新台幣匯率要重返3字頭，有幾項重要觀察指標，首先是國際美元持續強升、外資大舉流出及主要亞洲貨幣趨貶。

對於新台幣匯率是否會在近期貶破30元，匯銀主管說，「先看其他亞幣走勢，最近日圓、韓元貶勢都有些趨緩，如果日圓再度貶破140價位，新台幣匯率就有機會貶破30元整數大關。」

匯率 台股 指數

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