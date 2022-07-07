中國「一人購房全家幫」回響大 深圳跟進實施

中國公積金（職工對等繳存的長期住房儲蓄 ）「一人購房全家幫」政策又有新成員，這次是一線城市深圳，深圳住建局6日發布「徵求意見稿」，調整共同申請人的範圍，擴及申請人的配偶、父母、子女。

不過也有不同聲音指出，華夏時報報導，有不少中國網友認為，「一人買房全家幫」是在變相啃老，恐怕貸貸相傳，救經濟飲鴆止渴。

浙江日報與同花順合作的新媒體「銀柿財經」報導，深圳之外，不少城市在公積金管理方面推出「一人購房全家幫」政策，包括河北唐山、湖北咸寧、安徽池州、廣東珠海等共14城推出類似政策。

廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，深圳未來政策就是降成本，土地都是要限價的，新房大規模供應，且也都是限價，新市民、無房戶優先購買。

李宇嘉指出，現在又降低公積金購房提取門檻，以家庭和直系親屬全部公積金作為居民購房首付的支撐，降低購房門檻，提高首付和月供能力，提振市場預期的信號很明顯。

「深圳市住房公積金貸款 管理規定（徵求意見稿）」強調，父母或子女沒有作為共同申請人的，可以申請作為共同還款人，通過扣減其公積金個人帳戶的餘額用於提前償還申請人的公積金貸款，每年扣減一次。

就在7月5日晚間，河北省唐山市住房公積金管理中心，明確子女或父母貸款購房，另一方可作為共同還款人還貸，新政將從7月15日開始辦理。

此外政策還提到，父母或子女在唐山市內用公積金貸款購房的，在自身還貸能力不足的情況下，作為共同還款人允許參與還貸能力計算提高貸款額度。

根據統計，還有湖北咸寧、安徽池州、廣東珠海、天津等城市允許直系親屬提取公積金餘額幫助購房人還貸，與提高貸款額度、降低首付一起成為調整公積金貸款政策的手段之一。

中新經緯報導，中原地產首席市場分析師張大偉認為，本輪公布類似「一人購房全家幫」政策的城市中，三四線城市占據主體，這些城市中兩代人都有公積金的群體，對市場來說，這可以刺激一部分需求，尤其是即將退休 的人群，這個政策有利於他們提取公積金幫助子女買房。