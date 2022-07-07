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普洱推綠色經濟 GDP年均增10.9%

財經新聞組／綜合報導
普洱被大陸官方委以重任-建設國家綠色經濟試驗示範區，一家茶廠員工正在處理普洱茶鮮葉。（中新社）
普洱被大陸官方委以重任-建設國家綠色經濟試驗示範區，一家茶廠員工正在處理普洱茶鮮葉。（中新社）

雨季，中國西南邊陲的雲南普洱持續陰雨，當地猛先河水流清而急，滾滾向南匯入曼老江後，流入亞洲最長國際河流瀾滄江-湄公河。

中新社報導，上世紀六、七○年代，猛先河邊一度毀林造田，青山變荒山。「1984年一場洪水和土石流，吞了上千畝即將秋收的良田。」當地農民陳啟學感嘆損失巨大。

自那以後，普洱推進植樹造林和育林護林。家家戶戶扛著鋤頭鐵鍬爬上荒山種樹。有人盜採林木，就會被民眾舉報。

普洱這座與緬甸、寮國、越南三國接壤的邊境城市一點點復「綠」，成為北回歸線上最大的生態綠洲。2013年，普洱被大陸官方委以重任——建設綠色經濟試驗示範區，探索一條邊疆欠發達地區立足自身優勢發展綠色經濟之路。

十年間，普洱劃定生態保護紅線，強化生態空間管控，加強生態保護和汙染源頭管控，處理好保護與開發的關係，從源頭保護好綠水青山。

如今，普洱森林覆蓋率達74.59%，建成自然保護區18個，環境空氣質量優良天數穩定在350天以上，生物多樣性愈發豐富，境內活動的野生亞洲象占大陸種群數量的六成以上。

2016年，普洱率先在中國推行GDP與GEP（生態系統生產總值）雙核算、雙運行、雙考評機制。GEP的核算讓森林、空氣等這些原本「無價」的自然資源，轉化成「有價」的生態帳本。當年普洱GEP就高達5058億元人民幣。

殷實的綠色家底，為經濟發展增加了底氣。普洱逐步推動傳統產業綠色轉型升級，建設特色生物、清潔能源、休閒度假、現代林產業四大綠色產業基地。

普洱有著上千年的種茶史，茶產業近年朝著有機茶方向發展，有機茶認證面積、認證企業、證書數量目前均居大陸第一。

普洱還是中國發展生物藥的最佳地區之一。普洱淞茂滇草六味製藥公司負責人周正鳳介紹，普洱得天獨厚的原始森林資源，有助於珍稀藥材的保護和開發。

數據顯示，2016年至2020年，普洱GDP年均增長10.9%，城鄉居民人均可支配收入增速高於大陸平均水平。大陸在普洱的試驗證明，把生態優勢轉化為生態農業、生態工業、生態旅遊等生態經濟優勢，綠水青山就變成了金山銀山。

普洱逐步推動傳統產業綠色轉型升級，建設特色生物、清潔能源、休閒度假、現代林產業四...
普洱逐步推動傳統產業綠色轉型升級，建設特色生物、清潔能源、休閒度假、現代林產業四大綠色產業基地。圖為普洱市正在學習咖啡品鑒師課程的年輕人。（中新社）

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