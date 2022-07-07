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繼華為、小米之後…vivo疑洗錢 印度據點被搜查

記者陳政錄／綜合報導
印度執法局5日在全國44個地點突擊搜查中國知名品牌手機廠商vivo及其他相關公司，並指稱其疑涉入洗錢活動。（中新社）
印度執法局5日在全國44個地點突擊搜查中國知名品牌手機廠商vivo及其他相關公司，並指稱其疑涉入洗錢活動。（中新社）

繼華為、小米後，今年再有第三家中國手機品牌，於印度遭遇突擊式搜查。據印媒報導，執法局於5日在全國44個地點，調查vivo及其他相關公司是否從事洗錢活動，對此，vivo回應稱，公司正在配合印度相關部門，為他們提供所需的所有資訊。

據印度新德里電視台報導，此次突擊搜查，涵蓋印度比哈爾邦、賈坎德邦、北方邦、喜馬偕爾邦、中央邦和旁遮普邦等地。vivo則強調，「作為一家負責任的企業，我們在印度嚴格遵守當地的所有法律法規。」

印度此次大動作搜查早有預兆。5月初對小米出手後，外媒揭露印度企業事務部檔案顯示，印度政府正以涉及財務不當等理由，對超過500家中資企業進行查帳，包括中興通訊、OPPO、vivo、華為及阿里巴巴等。

受2020年中印邊境衝突加劇影響，兩國關係一直相當緊張，印度也嚴查中資企業，包括2021年底，對小米、OPPO等進行搜查；今年2月，禁用54款以中國企業產品為主的App、搜查華為辦公室，以及4月底凍結小米7億2500萬美元資產等。

不過，由於印度是僅次於中國的全球第二大智慧型手機市場、製造基地，中國品牌近年仍前仆後繼的赴印度發展。Canalys數據顯示，2021年，小米、vivo、realme及OPPO在印度智慧型手機市場上分別排第一、三、四、五名，市占率總和將近七成。

以此次遭殃的vivo來說，2014年進入印度市場後，截至2021年，vivo已在當地開設650間以上的服務中心、500多間獨家門市，且2018年購地設廠後，vivo在印度的手機年產能已達6000萬台。

印度 智慧型手機 小米

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