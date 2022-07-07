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拚經濟復甦 中國已減緩稅費2.58兆人民幣

記者廖士鋒／綜合報導
中國官方統計截至6月25日減稅降費緩徵金額達人民幣2.58兆元，圖為福建民眾在福州辦理稅務相關事宜。（新華社）
中國官方統計截至6月25日減稅降費緩徵金額達人民幣2.58兆元，圖為福建民眾在福州辦理稅務相關事宜。（新華社）

中國為了讓經濟盡快復甦，近來推出不少減稅減費、緩稅緩費措施，官方數據顯示，金額已達2.58兆元人民幣（約3846.2億美元）。

人民日報6日引述中國國家稅務總局數據顯示，截至6月25日減稅減費、緩稅緩費已達2.58兆元人民幣，主要包含增值稅留抵退稅、新增減稅降費以及緩繳稅費。

報導稱，小型、微型企業是受益主體，4月以來已獲得退稅的納稅人中，小微企業占比94.5%、金額占比44.4%。在行業別當中，製造業、交通運輸業、電力、熱力、燃氣及水生產和供應業受益居多，另外還惠及科研和技術服務業、軟體和技術服務業、生態保護和環境治理業等3個行業。

報導稱，這些刺激政策已開始有效果，6月1日至6月25日，全中國企業銷售收入同比增長6.8%，較5月提高4.9%。

此外，近期生豬價格快速上漲，中國國家發展改革委員會4日舉行會議，邀集相關企業商討，並指示落實保供穩價工作。接著於5日，一日2次發布消息，要求適時投放儲備、保障市場平穩運行。

市場認為發改委2天內3度出手的目的明確，維持CPI緩和上升，消除市場對於通膨的擔憂情緒。

綜合第一財經等報導，豬肉價格向來在中國的CPI中所占的權重比較高，今年第1季時豬肉產能過高，造成豬肉價格低迷，CPI成長幅度偏低，然而從4月下旬以來，豬價持續回升。4月、5月時CPI的年增幅度同為2.1%，連續兩個月處於2%以上。

中國國家統計局即將於9日發布6月的CPI數據，多家市場分析機構預測，在豬價與疫情後的消費復甦帶動下，CPI的年增幅將會來到2.3%到2.4%左右。

東方金誠研究發展部高級分析師馮琳分析，豬肉偏向剛性需求，豬肉價格漲幅過大將加速整體CPI上漲，進而推升大陸國內的通膨壓力。發改委出手調控豬價，目的在於打擊非理性行為，釋放抑制豬價過快上漲、維護生豬市場平穩運行的訊號，預計後期的豬價漲勢可能趨緩。

退稅 疫情 分析師

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