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救房市 廣東中山祭「限跌令」 降幅不逾5%

記者林則宏／綜合報導
廣東中山規定，商品住房銷售價格一經申報，每次調整間隔時間不少於三個月，每次降幅不得超過5%。（取材自《中山發布》）
廣東中山規定，商品住房銷售價格一經申報，每次調整間隔時間不少於三個月，每次降幅不得超過5%。（取材自《中山發布》）

為穩定房地產市場，中國各地無不積極鬆綁早前推出的各項房地產調控政策，廣東中山更祭出「限跌令」，明定商品住房銷售價格一經申報，每次調整間隔時間不少於三個月，每次調降幅度不得超過上次銷售價格的5%，實際銷售價格上下浮動幅度不得超過申報價格的15%。

中國網友形容，這等於是對房市設下跌停板限制，為化解房市危機，「把懸崖改成梯子」，但最終可能只能維持「有價無市」的虛假繁榮。

中山市住房和城鄉建設局、中山市發展和改革局4日連袂發布「關於進一步優化新建商品住房銷售價格申報工作的通知」，針對商品住房銷售價格提出前述新規定。

根據這份「通知」，中山市新建商品住房銷售價格申報工作分為「首次申報」和「價格調整」兩個類型。開發商應在辦理商品住房預售許可或辦理不動產首次登記申請時，進行首次銷售價格申報，並通過交易平台申請辦理商品住房的銷售價格申報調整。

「通知」規定，開發商進行首次銷售價格申報或銷售價格申報調整時，每一套商品住房申報價格不得高於各鎮街最高申報價格，最低不得低於各鎮街最低申報價格。

各鎮街最高/最低申報價格由市住房城鄉建設局核定，如需調整最高申報價格，開發商需向市住房城鄉建設局提交申請及有關佐證材料，由市住房城鄉建設局進行審核，並按實際情況進行調整。

商品住房銷售價格一經申報，每次調整的間隔時間不少於三個月，如需調低申報價格的，每次調降幅度不得超過上次銷售價格的5%。

根據中國房地產大數據應用服務商「克而瑞」公布的數據，今年5月，中山市商品住宅成交面積約29.54萬平方米，年比減少31.3%，月比微降1.4％；5月網簽均價為每平方米人民幣1萬3,425元，年比下跌8.2%，月比微降2.9%。

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