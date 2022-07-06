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對接RCEP 福建金融服務升級

財經新聞組／綜合報導
對接RCEP，福建推金融服務新舉措。圖為海峽創新項目成果交易會於福州開幕。(新華社)
對接RCEP，福建推金融服務新舉措。圖為海峽創新項目成果交易會於福州開幕。(新華社)

4日在福州舉行的福建金融對接RCEP經貿合作發展促進會議上，中國人民銀行福州中心支行、國家外匯管理局福建省分局、福建省商務廳聯合對外發布了16條指導意見，提升金融服務實體經濟，支持全面對接《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）。

中新社報導，RCEP成員國都是福建的重要經貿合作夥伴。近年來，福建與RCEP成員國貿易規模持續擴大，一帶一路沿線等新興市場大幅增長。2021年，福建省對東協進出口同比增長32.5%。

福建省委常委、常務副省長郭寧寧在致詞中表示，RCEP打開了多邊合作和自由貿易的新篇章，為福建省深度參與國際經貿合作帶來更多機遇，為促進福建省更高水平對外開放注入強勁動力。希望福建企業能用好、用足金融支持政策和金融服務，與福建共奮進、與時代齊發展。

繼RCEP正式生效後，《關於加大出口信用保險支持促進外貿平穩發展的通知》《金融支持常態化疫情防控加快促進經濟社會發展若干措施》等政策相繼發布。福建省商務廳相關負責人說，《關於金融支持福建全面對接RCEP的指導意見》的發布，深度釋放政策「疊加效應」，助力企業紓困解難，推動福建全方位高質量發展，讓RCEP真正惠及企業和民眾。

人行福州中心支行相關負責人介紹，新發布的16條指導意見突出改革創新、聚焦產業提質、堅持需求導向，支持福建對外開放和國際經貿合作，服務實體經濟高質量發展。

重點聚焦支持貿易產業融合發展和促進跨境投融資兩大領域，包括促進貿易跨境收支便利化試點、創新支持新業態發展、加大數位貿易金融支持力度、推動人民幣跨境使用、支持企業境外布局、提升跨境融資和金融服務水平等。

該負責人說，將對標國際貿易投資先進規則，通過擴面、提質、增效的外匯金融服務加大對貿易新業態、數位貿易、海洋經濟、綠色經濟等重點領域的支持力度，為企業聚焦主業打造核心產品、開拓市場在國際競爭中嶄露頭角，貢獻金融力量。

RCEP 融資 紓困

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