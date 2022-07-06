新能源關鍵布局 台塑砸5.3億美元蓋電池芯廠

台塑新智能公司5日成立，邀請策略聯盟廠商共同召開說明會，出席者包括台塑新智能董事長王瑞瑜(右三)、總經理劉慧啟(右二)與翰可能源董事長陳洋淵(左三)等。(圖：台塑集團提供)

台塑集團5日宣布「台塑新智能科技公司」成立，未來將分兩階段投資 、合計逾160億元(台幣，下同，約5.3億美元)，在彰濱工業區設置5GWh（50億瓦時）的磷酸鋰鐵電池芯廠。

台塑新智能科技公司由台塑企業管理中心常委、台塑生醫董事長王瑞瑜擔任董座，總座則由台塑生醫總經理劉慧啟擔任。

王瑞瑜表示，因應全球能源產業發展與永續、環保大趨勢，台塑整合企業內相關資源，全力推動新能源關鍵技術與產業布局。台塑新智能將跨入節能、儲能、新能源與循環再利用等四大領域，除進行多元能源發展布局外，亦將為台灣每年至少減碳20萬噸。

王瑞瑜指出，第一階段預計投資60億元，設置規模2.1GWh的磷酸鋰鐵電池芯廠，預計明年動工、2024年可以量產，同時期許2025年即可全產全銷；第二階段則預計投資100億元、2025年起建，設置規模2.9GWh的磷酸鋰鐵電池芯廠，目標2027年完工量產。

另一方面，因應電池芯廠量產前、新能源市場的龐大需求，已於台化彰化廠區先設置了年產能達200百萬瓦時（Mega-Watt hour）的第一階段鋰鐵電池模組產線，正在試俥中；第二階段年產能1GWh，目標2023年12月投產，屆時將供應台灣、日本 、美國、東南亞 等地區各類UPS緊急備用電源需求。

在儲能布局上，劉慧啟表示，台塑新智能已與日本雙日集團、協禾國際、達方及中保星生合作，啟動台灣、日本、美國家庭用儲能市場布局，規畫推出12.2度電居家儲能系統，可供3至4口之家一整天的電力備用需求，預估每年銷售量可達1萬組以上。

至於商業用儲能系統，目前全球已安裝超過1200台以上緊急備用電源電源/UPS之鋰鐵電，包括：日本林業加工廠、上海半導體廠、印尼孤島電網、台灣半導體廠、電信廠、汽車廠等；其中，工業用儲能貨櫃則有彰濱案的1.5MW，已併網台電電網運行近兩年，還有彰化廠1.2MW等。

劉慧啟表示，結合翰可能源、華城電機等合作夥伴，將加速布局台電AFC電網調頻服務、用電大戶及風力發電等領域之電網級儲能貨櫃市場，預計2022年底前的設置容量將可超過50MW，亦已著手規畫2座100MW電網級超級儲能站。