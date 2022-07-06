我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登取消對中關稅 可舒緩通膨？懶人包看這裡

沒錢買油買糧 斯里蘭卡宣告破產

PMI攀至54.5 中國服務業景氣觸底反彈

記者賴錦宏／綜合報導
中國服務業在6月強勁反彈，PMI來到54.5，較5月大幅回升13.1，顯示已觸底反彈。(取材自中新網)
中國服務業在6月強勁反彈，PMI來到54.5，較5月大幅回升13.1，顯示已觸底反彈。(取材自中新網)

隨著中國疫情形勢總體改善，相關防控措施逐步放鬆，服務業生產經營開始恢復。財新傳媒公布，6月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）來到54.5，較5月大幅回升13.1，結束了連續三個月的收縮狀態，並升至2021年8月來的十個月最高，顯示中國服務業已觸底反彈。

此前公布的6月財新中國製造業PMI回升3.6至51.7；在兩大行業PMI同時回升的帶動下，財新中國綜合PMI上升13.1點至55.3，創2021年1月以來新高，反映中國企業生產經營活動恢復增長。

從分項數據看，服務業供給和需求均有所回暖。6月服務業經營活動指數和新訂單指數重回擴張區間，供給改善程度好於需求。受訪企業表示，隨著防疫措施放寬，經營活動得以恢復，同時客戶數量和消費量上升，支撐銷售復甦。但疫情繼續抑制整體需求，新增訂單量未見好轉。外需方面，由於疫情和旅行限制，服務業新出口訂單指數連續第六個月落入收縮區間。

服務業成本漲幅放緩，銷售價格繼續小幅上升。由於原料價格下降以及壓縮用工降低了成本，6月服務業投入價格指數在擴張區間回落至兩年來最低。服務業出廠價格指數連續第二個月高於榮枯線，但漲幅較5月略有放緩。調查顯示，雖然部分企業因投入成本上揚而提高收費水平，但市況相對低迷，企業定價能力受限。

雖然服務業經營活動在6月強勁反彈，但經營預期指數僅與5月持平，仍有部分企業擔心未來疫情會繼續影響經營和客戶需求。

財新智庫高級經濟學家王喆表示， 中國6月疫情已基本得到控制，相關管控措施亦開始放鬆，企業生產經營秩序逐步恢復正常，此前受疫情影響更大的服務業恢復勢頭更強。復工復產以及運輸物流的恢復首先反映在供給端，需求修復尚待時日，就業市場反饋有所遲滯，製造業企業成本壓力依然高企，盈利仍面臨挑戰。

王喆表示， 後疫情時期修復仍是目前經濟運行的主線，但基礎尚不牢固，就業市場疲弱導致居民收入和預期惡化，是市場需求修復強度有限的直接原因。因此建議幫扶紓困政策應更多聚焦受疫情影響的企業員工、靈活就業人員以及低收入群體。

疫情 指數 就業

上一則

新能源關鍵布局 台塑砸5.3億美元蓋電池芯廠

延伸閱讀

美元指數升破106 再衝上20年新高

美元指數升破106 再衝上20年新高
歐元兌美元匯率貶至20年來最低 因投資人押ECB放緩升息

歐元兌美元匯率貶至20年來最低 因投資人押ECB放緩升息
財新中國製造業PMI攀一年新高 上月升至51.7

財新中國製造業PMI攀一年新高 上月升至51.7
歐美亞製造業PMI全面走低

歐美亞製造業PMI全面走低

熱門新聞

有「末日博士」之稱的紐約大學經濟學教授羅比尼警告，全球經濟可能面臨1970年代式的停滯性通膨，外加2008年金融海嘯後的債務危機，而這回貨幣刺激和財政擴張政策也幫不上什麼忙。 路透

「末日博士」：停滯通膨型債務危機將至 股市恐跌50%

2022-07-01 19:02
利率下降可能提振了以成長為導向的科技股，幫助那指跑贏大盤。Getty Images

低利率提振那指 史指收復2%跌幅

2022-07-05 16:33
美國銀行分析師預測特斯拉2025年市占率會跌到11%。（路透）

特斯拉2025年市占率恐跌到11% 股價創歷來最差單季表現

2022-06-30 19:06
紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

克魯曼：Fed政策從緊轉鬆的時點 可能比預期早

2022-07-02 09:18
Sakhalin 2 開發項目所生產的天然氣主要供應日本。美聯社

普亭下令將油氣開發項目轉給俄公司 三井、三菱大跌

2022-07-01 19:50
印度消費者保護局禁止飯店和餐廳向顧客收取服務費。（路透）

認定「服務費」不合理 這國家禁止飯店、餐廳收取

2022-07-05 05:44

超人氣

更多 >
台裔捐2000萬給爾灣加大蓋診療大樓 父母曾為藍領

台裔捐2000萬給爾灣加大蓋診療大樓 父母曾為藍領
中國外交部：舊金山合約無效 因中華人民共和國未參與

中國外交部：舊金山合約無效 因中華人民共和國未參與
乘客機頭「噴便」到機尾 飛機臭氣沖天 機組花6小時消毒

乘客機頭「噴便」到機尾 飛機臭氣沖天 機組花6小時消毒
加州5歲日裔女童與父在俄勒岡州遇仇亞攻擊 頭部遭爆打

加州5歲日裔女童與父在俄勒岡州遇仇亞攻擊 頭部遭爆打
芝國慶遊行濫射增至7死39傷 槍手喬裝女性連開70槍

芝國慶遊行濫射增至7死39傷 槍手喬裝女性連開70槍