長三角疫情再升溫 衝擊太陽能電池板、藥品、半導體晶片供應鏈

中國長三角地區疫情再度升溫，安徽、江蘇、浙江、上海等地都傳出狀況，可能造成全球太陽能電池板、藥品和半導體晶片等供應鏈中斷。（本報資料照片）

中國長三角地區疫情 再度升溫，安徽、江蘇、浙江、上海等地都傳出狀況，由於中國正設法遏制新一波疫情，可能造成全球太陽能電池板、藥品和半導體晶片等供應鏈 中斷。

彭博資訊報導，安徽省泗縣新冠確診人數大增，官方3日通報287個病例，總確診數自前一周晚些以來已接近1000例。鄰近的靈壁縣上周也已實施封控，試圖防堵疫情擴散到江蘇，但江蘇的確診人數也增加，無錫部分地區更實施停產與廠區封控管理。

浙江省和上海也有新增病例，引發市場憂心，占中國經濟比重25%的長三角地區面臨更廣泛的疫情衝擊。

江蘇在中國經濟生產的貢獻度排行第二，也是全球太陽能產業的生產重鎮。根據彭博新能源財經（BNEF），全球逾三分之一的太陽能板製造產能位於江蘇省，當地也是太陽能電池片和晶圓的主要生產基地。

對於相關地區疫情增溫，國內太陽能廠密切關注，研判電池片、矽晶圓及模組價格仍將硬挺，上漲幅度則要端看市場需求情況而定。

面板方面，安徽合肥是LCD面板龍頭京東方生產重鎮。談到當地疫情升溫，市調機構Omdia顯示部門資深研究總監謝勤益認為，封控不會影響採閉環式生產的面板廠，但考量面板景氣下行，庫存偏高導致面板報價跌跌不休，中國面板廠可望因而採行「順勢減產」策略，來減緩面板價格跌勢。

半導體方面，力晶旗下12吋晶圓代工廠晶合也落腳合肥，涵蓋150奈米、110奈米、90奈米、55奈米等製程，月產能10萬片，目前正常運作，但市場高度關注若當地對外運輸受阻，對全球半導體業的供給影響。

另一方面，中國部分地區疫情升溫，最缺料的網通業者嚴陣以待。合勤控表示，因為當地有零星疫情的新聞，目前公司沒有任何變動，但仍研擬如果未來當地進入封城 等各種狀態，一旦封城，初步判斷，影響產能少則20%，最多將影響50%產能。合勤控並代子公司無錫盟創網路公司公告，配合當地官方疫情防控，以確保以確保員工安全與健康，同時密切關注疫情發展，並採取應變措施。